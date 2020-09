Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung für November angekündigt

Endlich Neuigkeiten aus Hyrule! Seit den ersten Teasern warten Fans von The Legend of Zelda auf mehr Informationen zum Sequel des von Kritik und Fans geliebten Breath of the Wild. Stattdessen kündigte Nintendo heute Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung (engl. Hyrule Warriors: Age Of Calamity) in Zusammenarbeit mit Koei Tecmo Games an. Der neue Eintrag in die Hyrule Warriors Reihe soll die großen Schlachten aus Breath of the Wild’s Vorgeschichte erlebbar machen. Von spielbaren Charakteren bis zu epischen Schlachten – Produzenten Eiji Aonuma und Yosuke Hayashi zeigten in einem ersten Trailer, was uns alles erwartet.

Breath of the Wild – Teil 0

In The Legend of Zelda: Breath of the Wild erleben wir die Auswirkungen der vor 100 Jahren stattgefundenen großen Verheerung, die Hyrule in das idyllische aber trügerische Gleichgewicht gebracht und Breath of the Wild’s Open World geschaffen hat. In Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung erleben wir die großen Schlachten der Vergangenheit nun selbst mit. Auch der bereits angekündigte Teil 2 zu Breath of the Wild ist ein Prequel zum Original, dürfte allerdings noch vor den Ereignissen um die große Verheerung spielen.

(c) Nintendo

Das klassische Kampf-Gameplay der Hyrule Warriors Reihe kommt dabei erneut zum Einsatz. Art Direction, Grafik, Story und Dialoge wurden allerdings in enger Zusammenarbeit mit The Legend of Zelda Produzent Eiji Aonuma und seinem Team entwickelt, um Breath of the Wild’s einzigartigen Helden treu zu bleiben. Übrigens! In einem Nebensatz erwähnt Aonuma, dass Nintendo nach wie vor an der Entwicklung von Breath of the Wild 2 arbeitet und den Ansprüchen von Teil 1 gerecht werden möchte. Er bedankt sich bei allen Spielerinnen und Spielern, die Nintendo’s Meisterwerk aus 2017 auch heute noch spielen und bittet um Geduld der Fans.

Hyrule’s Helden versammeln sich

Daruk, Mipha, Revali und Urbosa – in Hyrule Warriors: Zeit der Verheerung tauchen wir endlich in die Rolle der vier Recken ein, die Hyrule zusammen mit dem Helden vor Calamity Ganon retten. Besonders freuen wir uns darauf, als Prinzessin Zelda Ganon’s Horden entgegenzutreten. Natürlich ist auch der Träger des Master Sword’s Link spielbar.

(c) Nintendo

Im Rahmen einer packenden Handlung erleben Spielerinnen und Spieler dramatische Momente, epische Schlachten und lösen knifflige Rätsel. Mit erfolgreichen Kämpfen und Missionen verdient man Ressourcen, die wiederum neue Fähigkeiten freischalten und Ausrüstung erkaufen. Fans der Hyrule Warriors Reihe und auch von Breath of the Wild erwartet also eine Menge neuer Inhalte und Spielspaß.

Ab 20. November 2020 stürzen Hyrule’s Recken sich auf Nintendo Switch in die Schlacht.