Hunter: The Reckoning – Deathwish Ankündigung: Rückkehr in die World of Darkness

Nach zwei Jahrzehnten des Wartens kehrt eine der markantesten Marken der Rollenspielwelt auf eure Bildschirme zurück. NACON und Studio Teyon (u.a. bekannt für RoboCop: Rogue City), haben beim Xbox Showcase offiziell Hunter: The Reckoning – Deathwish enthüllt. Angesiedelt im düsteren World of Darkness-Universum, schlüpft ihr in diesem First-Person-Action-RPG in die Rolle von Monsterjäger:innen, die sich einer Welt voller Vampire, Werwölfe und übernatürlicher Intrigen entgegenstellen.

Euer Kampf im Schatten von New York

In einer weitläufigen, düsteren Version von New York City könnt ihr euren Charakter individuell anpassen – ganz so, wie ihr es aus dem Tabletop-Original kennt. Ihr dürft die Stadt in eurem eigenen Tempo erkunden, Hinweise sammeln und Nebenquests absolvieren, um euch einen taktischen Vorteil gegen übermächtige Feinde zu verschaffen. Dabei liegt es an euch, wie ihr vorgeht: Ihr könnt auf rohe Gewalt setzen, euch lautlos durch die Schatten schleichen oder eure Ziele mit List überrumpeln. Ein Arsenal aus Fern- und Nahkampfwaffen steht euch zur Verfügung, um die Monster in intensiven Kämpfen zur Strecke zu bringen.

Gefährt:innen und folgenschwere Entscheidungen

Ihr seid auf eurer Jagd nicht völlig auf euch allein gestellt. Ihr könnt euch mit fünf Gefährt:innen zusammenschließen, die alle eine eigene Persönlichkeit und Geschichte mitbringen. Zu diesen Mitstreiter:innen dürft ihr tiefe Bindungen aufbauen, die bis hin zu Liebesbeziehungen reichen können. Doch Vorsicht ist geboten: Im Verlauf der Kampagne müsst ihr in Dialogen und Missionen gewichtige Entscheidungen treffen. Jede Wahl beeinflusst den Ausgang der Geschichte und euren Ruf. Ihr könntet Verbündete vergraulen oder sogar ins Visier der Strafverfolgungsbehörden geraten, was eure Mission zusätzlich erschwert.