Humanity erscheint am 16. Mai 2023 für PC und PlayStation-Konsolen

“Führen Sie die Massen durch die Levels (10 in der Demo, mehr als 90 Stufen im vollständigen Story-Modus) mit Hindernissen, Feinden, Rätseln und freischaltbaren Fähigkeiten oder durchsuchen Sie eine Vielzahl von benutzerdefinierten Herausforderungen (oder bauen Sie Ihre eigenen!), hergestellt über den super einfach zu bedienenden In-Game Stage Creator”, so Enhance, das Studio hinter Humanity. Der PlayStation Plus-Spielkatalog und die Classics-Titel im April wurden bereits veröffentlicht. Zu den Veröffentlichungen dieses Monats gehören Kena: Bridge of Spirits, Doom Eternal, Riders Republic, The Evil Within, Monster Boy and the Cursed Kingdom, Paradise Killer und Dishonored: Definitive Edition.