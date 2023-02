Humanity für PS4, PS5, PSVR und PS VR2 kommt im Mai 2023

Enhance (Rez, Tetris Effect) und THA haben angekündigt, dass Humanity nun endlich im Mai 2023 erscheint. Lest hier mehr über das kreative Lemmings-Game!

Über Humanity

Lang, lang ist’s her: Humanity befindet sich seit langem in der Entwicklung. Der Titel wurde im September 2019 enthüllt und sollte irgendwann im folgenden Jahr auf PS4 und PSVR erscheinen. Es ist nicht klar, was die dreijährige Wartezeit veranlasst hat (Covid hat da sicherlich nicht geholfen), aber nun ist es endlich so weit. Worum geht’s im Spiel? Nun, ihr schlüpft in die Haut eines Shiba Inu-Hundes, die Rasse ist gemeinhin auch als Doge bekannt. Als dieser Hund erteilt ihr Befehle, um große Menschenmengen zu Lichtsäulen in Sicherheit zu führen. Und das ist erst der Anfang – wir können weitere Kuriositäten wie fliegende Menschen und Lichtschwertkämpfe mit den mysteriösen “Anderen” erwarten. Es gibt einen 90-Level-Story-Modus, aber ihr werdet auch eure eigenen Karten erstellen können, um andere damit herauszufordern. Eine Demo ist ab sofort über den PlayStation Store erhältlich, und wir müssen schnell handeln, weil sie nur für eine “begrenzte Zeit” zum Spielen verfügbar ist.