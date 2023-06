Huawei veröffentlicht den günstigen Aktivitätstracker Huawei Band 8

Das leistbare Huawei Band 8 ist die neueste Ergänzung der Huawei Fitnesstracker-Familie im ultraschlanken Design. Lest hier mehr!

Mehr über das Huawei Band 8

Das neue Wearable bietet so wie die Uhren des Herstellers zahlreiche Funktionen im Alltag oder für das Fitnesstracking und die Steigerung des Wohlbefindens. Ausgestattet mit Huawei TrueSleep 3.0 unterstützt es bei der Verbesserung des Schlafes und bietet dazu über 100 verschiedene Trainingsmodi für reichlich Abwechslung im Training. Mit nur 14 g Gewicht bietet das Huawei Band 8 einen federleichten Tragekomfort am Handgelenk mit langer Akkulaufzeit und praktischem Schnellladen. Und das Beste daran? Das Huawei Band 8 ist ab sofort in Österreich zu einem unverbindlichen Richtpreis von 59,- Euro verfügbar.

Dabei ist das Produkt – für Huawei typisch – sowohl mit Android- als auch iOS-Geräten kompatibel und bietet euch so einen praktischen Assistenten für alle Fälle. Zudem bietet der Hersteller auch mehr als 10.000 Zifferblätter zur Auswahl, und auch ein Always-on-Display ist möglich, wenn ihr dies wünscht und dementsprechend konfiguriert. Der Aktivitätstracker ist in drei Farben (Emerald Green, Sakura Pink, Midnight Black) erhältlich und will ein großes Gerät zum kleinen Preis sein – ich sage, das hat er geschafft! Auf der offiziellen Website des Huawei-Produkts gibt es noch mehr Infos – was sagt ihr, wäre das etwas für euch?