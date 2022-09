Huawei stellt auf der IFA 2022 das Huawei nova 10 vor

Auf der IFA 2022 (Internationale Funkausstellung) in Berlin stellt Huawei dieses Wochenende das Huawei nova 10 vor.

Mehr zum Huawei nova 10

Das stylische Smartphone Huawei nova 10 überzeugt mit leistungsstarken, branchenweit ersten 60 MP Frontkameras und einem fortgeschrittenen Huawei SuperCharge Modus. Dieses Smartphone wird in Österreich ab Ende September zu einem unverbindlichen Richtpreis ab 549,- Euro verfügbar sein. Das neueste Produkt von Huawei wurde mit dem Fokus auf die aktuellen Fotografie-Trends entwickelt. In der Vergangenheit war die Rückkamera bei der Leistung neuer Smartphones immer im Fokus. Durch den immer weiter steigenden Trend von Social Media ist die Frontkamera aber schon lange für Nutzer:innen entscheidend. Dieser Ansatz wird nun ernsthaft verfolgt: Das Gerät verfügt über eine beeindruckende 60-MP-Ultraweitwinkel-Frontkamera, die 4K-Videos aufnehmen kann.

Es übernimmt außerdem den Stil der Huawei nova-Serie (zu unserem Review), verbessert dabei das ursprüngliche Star Orbit Ring-Design und adaptiert das neue Star Orbit Craft-Design. Das Huawei nova 10 ist mit einer Dicke von nur 6,88 mm und einem Gewicht von 168 g noch dünner und leichter als sein Vorgänger. Viel mehr ist noch nicht über das neue Smartphone bekannt, so bleibt man noch Details wie die technische Ausstattung schuldig. Doch zum Richtpreis von 549,- Euro kann man schon Vermutungen anstellen, dass da zumindest ein Mittelklasse-Prozessor mit 6 oder 8 GB Arbeitsspeicher verbaut sind. Auch beim Akku kann man derzeit nur mutmaßen, wenn Geräte dünner und leichter werden, hat in der Regel der Akku nicht mehr Platz bekommen. Warten wir’s ab, wenn das Produkt ab Ende September erscheint und in den Farben Starry Silver und Starry Black verfügbar sein wird!