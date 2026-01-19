HUAWEI FreeClip 2: Der neue Standard für Open-Ear-Ohrhörer

HUAWEI gab heute die Markteinführung seines neuesten TWS-Audioprodukts bekannt. Die HUAWEI FreeClip 2 machen vieles besser als ihr Vorgänger! Mehr könnt ihr in unserem Testbericht nachlesen.

Über die HUAWEI FreeClip 2

Sie haben die innovative C-bridge-Architektur der Vorgängergeneration übernommen, die Ästhetik und Technologie in einem charakteristischen Design vereint. Dabei ist das neue Modell eine leichtere Version mit verbesserter Passform, sodass auch bei längerer Nutzungsdauer ein hoher Tragekomfort geboten wird. Die HUAWEI FreeClip 2 verfügen außerdem über einen leistungsstarken Dual-Membran-Treiber, der das Hörerlebnis intelligenter und immersiver macht. Sie sind dank ihres verbesserten C-bridge Designs, des bohnenförmigen Komfortelements und der Akustikkugel ebenso bequem zu tragen wie modisch. Jeder Kopfhörer wiegt nur 5,1 g und bietet ein nahezu schwereloses Hörerlebnis. Die C-Bridge der HUAWEI FreeClip 2 besteht aus hautfreundlichem Flüssigsilikon und einer leistungsstarken Formgedächtnislegierung, die für einen bequemen Sitz sorgt. Mit einer mikrometergenauen Abstimmung auf Basis von über 10.000 Ohrproben weltweit ist das bohnenförmige Komfortelement leichter und kleiner als bei früheren Modellen und passt sich perfekt an das Ohr an, ohne herauszufallen. Auch die Akustikkugel wurde verbessert, um einen kraftvollen Klang aus einer kompakten Form zu liefern. Neben den technischen Eigenschaften setzen die neuen Open-Ear-Hörer neue Maßstäbe in Sachen Design und Stil und dienen auch als Modeaccessoire. Diese neuen Kopfhörer sind in verschiedenen modernen Farben erhältlich, darunter Blau, Weiß und Schwarz. Die blauen und weißen Modelle verfügen über eine feinkörnige, denim-artige Oberfläche. Klanglich werden die Ohrhörer durch einen NPU-KI-Prozessor unterstützt, der die zehnfache Rechenleistung bietet. Dieser unterstützt innovative Funktionen wie Echtzeitwahrnehmung, adaptive Lautstärke und adaptive Sprachverbesserung, die für klaren Klang sorgen, egal ob in einem ruhigen Raum oder auf einer belebten Straße.

Diese kleinen Kopfhörer haben es wirklich in sich: mit einer um 100 % stärkeren Lautstärke und einem Bass, angetrieben von einem hochmodernen Dual-Membran-Treiber. So können alle Klangnuancen präzise wiedergeben werden, von zarten Gesangsstimmen bis hin zu kraftvollen Percussions. Auch die Geräuschunterdrückung der HUAWEI FreeClip 2 kann sich sehen lassen. Zur Geräuschunterdrückung bei Anrufen wird ein System aus drei Mikrofonen und mehrkanaliger DNN-Algorithmen angewandt, um sicherzustellen, dass Anrufe auf beiden Seiten klar bleiben. Der NPU-KI-Prozessor verbessert zudem die Geräuschunterdrückung, indem er Hintergrundgeräusche herausfiltert und eure Stimme verstärkt, sodass sie auch in schwierigen Umgebungen wie einer lauten U-Bahn klar bleiben. Umgekehrte Schallwellen minimieren unterdessen Klangverluste und sorgen dafür, dass Gespräche von umstehenden Personen nicht mitgehört werden. Die HUAWEI FreeClip 2 sind untereinander austauschbar und verfügen über selbstanpassende Audio-Kanäle für links und rechts, sodass beide Kopfhörer an jedem Ohr getragen werden können. Außerdem sind sie gemäß IP57 staub- und wasserdicht und somit bestens für Schweiß, Regen und Spritzwasser im Alltag gerüstet. Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 38 Stunden mit Ladecase und bis zu neun Stunden bei voller Ladung bieten die neuen Open-Ears die nötige Ausdauer für lange Reisen, Meetings und Veranstaltungen. Die HUAWEI FreeClip 2 sind in den Farben Blau, Weiß und Schwarz ab heute im HUAWEI Online Store und bei MediaMarkt verfügbar. Je nach Ausführung liegt die unverbindliche Preisempfehlung bei 199,- Euro. Beim Kauf der Open-Ear-Kopfhörer im HUAWEI Online Store oder bei MediaMarkt erhalten Kund*innen zum Launch-Start im Zeitraum bis zum 1. März 2026 einen Rabatt von 20,- Euro.