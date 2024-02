Hotels der RIMC Hotels & Resorts Gruppe erlangen die GreenSign Hotel Zertifizierung

Die RIMC Hotels & Resorts Gruppe, eine der führenden Hotelgesellschaften mit Sitz in Hamburg, wurde erfolgreich durch das GreenSign Institut zertifiziert, was ihre Verpflichtung zu umweltfreundlichen Praktiken und nachhaltiger Unternehmensführung unterstreicht.

Die RIMC Hotels & Resorts aus Hamburg, unter der Leitung von CEO Marek N. Riegger und CFO Audun Lekve, hat sich als eine der führenden internationalen Hotelgesellschaften etabliert. Als Whitelabel-Unternehmen kooperiert RIMC durch Franchise-Partnerschaften mit bekannten Hotelmarken wie Marriott und Radisson und hat in den letzten 30 Jahren 200 Hotelprojekte weltweit umgesetzt. Mit einem Portfolio aus Business-, Stadt- und Ferienhotels verfolgt die RIMC eine Expansionsstrategie und legt Wert auf maßgeschneiderte Managementlösungen.

Die RIMC Gruppe hat sich stets der Förderung von Nachhaltigkeit und der Verantwortung gegenüber Umwelt und Gesellschaft verschrieben. 16 Hotels der Gruppe wurden mit der GreenSign Hotel Zertifizierung als sichtbares Zeichen ihres Engagements und ihrer fortschrittlichen Nachhaltigkeitsstrategien ausgezeichnet. Die einzelnen Hotels mussten sich, nach der Selbstevaluierung anhand eines 100 Kriterien umfassenden Katalogs, einem on-site Audit durch das GreenSign Institut unterziehen. Dabei wurden alle drei Säulen der Nachhaltigkeit – Ökologie, Ökonomie und soziales Engagement – betrachtet. Nahezu alle zertifizierten Häuser konnten das hervorragende GreenSign Hotel Level 4 (von 5) erlangen.

Gemeinsame Wege zur Nachhaltigkeit

Die Initiative der RIMC Hotels & Resorts Gruppe entstand aus der Vision, gemeinsam neue Wege zu beschreiten, um die Zukunft der Hotels und ihrer Mitarbeiter aktiv zu gestalten. Dieses zukunftsorientierte Handeln wird von den aktuellen Marktanforderungen geleitet.

“Auf die Zusammenarbeit mit dem GreenSign Institut blicken wir sehr positiv zurück. Wir wurden auf dem Weg zur Zertifizierung bestens unterstützt und freuen uns sehr über die erfolgreiche Zertifizierung aller RIMC Hotels. Nachhaltigkeit ist nicht nur ein Trend, sondern ein Wert, der fester Bestandteil unser Unternehmensphilosophie geworden ist. Gerade in der Hotellerie nimmt das Nachhaltigkeitsbewusstsein stetig zu. Mit unseren individuellen Strategien und Maßnahmen in den Hotels wollen wir dieser Entwicklung Rechnung tragen”, sagt Marek N. Riegger, CEO der RIMC Hotels & Resorts Gruppe.

Innovative Nachhaltigkeitsmaßnahmen der RIMC Hotels & Resorts

Die RIMC Hotels & Resorts Gruppe setzt sich aktiv für Nachhaltigkeit ein, indem sie beispielsweise Speiseabfälle durch die Zusammenarbeit mit der App “Too Good To Go” in Hotels wie u.a. dem Hotel the YARD Bad Honnef und dem Quality Hotel Vienna reduziert, was bereits zu positiven Ergebnissen geführt hat. Des Weiteren fördert die Gruppe die Biodiversität durch die Errichtung von Bienenhotels und das Anlegen von Blühstreifen in mehreren Hotels, darunter die Resorts Bad Griesbach und das arborea Marina Resort Neustadt.

Im sozialen Bereich unterstützt RIMC soziale Projekte und gewährleistet Barrierefreiheit. Beispiele hierfür sind: die Zusammenarbeit mit einer Behindertenwerkstatt (Berghotel Hammersbach), die barrierefreie Zugänglichkeit des Gebäudes (Hotel the YARD Bad Honnef) sowie der Support der Malteser Aktion „Herzenswagen“ (Radisson Blu Hotel Cottbus).

Die ökonomische Nachhaltigkeit wird durch regionalen Bezug und Qualitätsmanagement in Hotels wie dem Moxy Rapperswil und dem Quality Hotel Vienna verstärkt, was das umfassende Engagement der RIMC für eine nachhaltige Hotellerie unterstreicht.

Ganzheitliche Nachhaltigkeit: Agenda für die Zukunft der RIMC

Mit der erfolgreichen Zertifizierung aller Hotels plant die RIMC Hotels & Resorts Gruppe nun die GreenSign Office Zertifizierung für ihr Head Office in Hamburg, um ihre Nachhaltigkeitsbemühungen auf alle Ebenen des Unternehmens auszuweiten. Darüber hinaus wurde eine Nachhaltigkeits-Task- Force ins Leben gerufen, um die langfristige Planung und Umsetzung einer ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie zu gewährleisten.

Victoria Knauer Hansen, Sustainability Manager im GreenSign Institut, berichtet: “Ich habe selbst vor einigen Jahren die Neueröffnung im Steigenberger Alsik Hotel & Spa in Sønderborg begleitet und kannte daher schon das professionelle und sehr familiäre Arbeiten der Hotelgruppe, dessen Erfolg und Ansehen der Hotels für sich sprechen. Im Zuge der GreenSign Zertifizierung traf ich auf ein junges, dynamisches Team in der Zentrale, das sehr bestrebt ist, die Nachhaltigkeit als zukunftsweisendes Projekt innerhalb der Gruppe zu etablieren. Die individuellen Hotels standen zunächst vor einer großen Aufgabe und haben das sehr gut bewältigt. Die Zusammenarbeit ist ein idealer Auftakt, um die Nachhaltigkeit in den kommenden Jahren weiterzuentwickeln. Wir bei GreenSign freuen uns sehr darauf, die Häuser auf diesem Weg weiter zu begleiten.“

Besonders freut sich Victoria Knauer Hansen als Hamburgerin auf das nächste Projekt der RIMC Gruppe: die Eröffnung des Reverb by Hard Rock Hamburg. Das Hotel wird auf einem ehemaligen Flakbunker im Hamburger Stadtteil St. Pauli errichtet und soll ein kreativer, bunter und kultureller Hotspot Hamburgs werden. Sie begleitet mit dem GreenSign Institut die nachhaltige Ausrichtung und wird das Audit zur Zertifizierung noch vor der Eröffnung im April 2024 durchführen.

Durch die umfassende GreenSign Zertifizierung aller ihrer Hotels demonstriert die RIMC Hotels & Resorts Gruppe eindrucksvoll ihre Führungsrolle in Sachen Nachhaltigkeit und bestätigt das tiefe Verständnis für ihre Verantwortung gegenüber der Umwelt und Gesellschaft.