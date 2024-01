Hotel & Spa Larimar ****s: Entschlacken, entgiften und die Gesundheit stärken

Entschlacken, entgiften und die Gesundheit stärken: Im Top 4*S Wellnesshotel und Health Resort Larimar in Stegersbach sorgen Top Gesundheitsspezialisten aus Indien mit authentischen Ayurveda-Behandlungen, Yoga-Retreats und ayurvedischer Ernährung für neue Energie.

Was hat das Hotel & Spa Larimar****s zu bieten?

Dem kalten Winter ins 36 Grad warme Thermal- und Meerwasser entfliehen und die Gesundheit mit der beliebten indischen Naturheil- und Erfahrungsmedizin Ayurveda stärken – im Hotel Larimar kann man sich den Indienurlaub ins Südburgenland holen und die einzigartige Kombination aus authentischem Ayurveda sowie erstklassigem Wellnessangebot erleben.

Eine Ayurveda-Detox-Kur unterstützt mit wohltuenden Behandlungen und köstlicher ayurvedischer Ernährung nach einem individuellen Ernährungsplan den Organismus gezielt beim Entschlacken und Entgiften von Stoffwechselablagerungen, Umweltgiften, Medikamenten & Co. So kann die Verdauung harmonisiert, Magen-Darm-Probleme gelindert und viele weitere positive Gesundheitseffekte erzielt werden. Toller Nebeneffekt: Ayurveda-Detox unterstützt auch beim Abnehmen – optimal in der Fastenzeit!

Im Larimar verwandeln zwei hervorragende indische Vaidyas (Ayurveda-Ärzte), indische Ayurveda-Therapeuten und Yogis den Ayurvedaurlaub in ein unvergessliches Erlebnis. 8 Pools mit Thermal-, Meer- und Süßwasser und 28-36°C Wassertemperatur, 7 Saunen und viele Ruheoasen sorgen im 6.500 m² großen Larimar Wellnessparadies für das perfekte Wohlfühlambiente. Eine Infrarot-Salzgrotte und ein Soledampfbad unterstreichen die Wirkung der herrlich entspannenden Ayurveda-Behandlungen. Einzigartig: 2 Detox-Mehrwasserpools mit 0,9 % Salzgehalt (pH-Wert 8,4) boosten den Entschlackungseffekt für eine gesunde Säure-Basen-Balance. Schließlich wusste Medizin-Nobelpreisträger Otto Warburg bereits im Jahr 1931: „Keine Krankheit kann in einem basischen Milieu existieren“.