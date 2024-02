Hotel Schloss Mittersill: Auf der Sonnenseite des Lebens

Wer durch das Schlosstor von Schloss Mittersill tritt, der spürt: Hier sind die schönen Seiten des Lebens zu Hause. Den Sommer begrüßt das Luxushotel mit puren Genüssen unter der Sonne. Direkt am Nationalpark Hohe Tauern, die Gamsstadt Kitzbühel einen Steinwurf entfernt, liegt Schlossgästen eine vielfältige Urlaubswelt zu Füßen.

Was hat das Hotel Schloss Mittersill zu bieten?

Schloss Mittersill thront in einer einmaligen Panoramalage über der Stadt. Der traumhaft große Garten rund um das Anwesen ist in zartes Grün getaucht. Nichts als Ruhe, Weite und beeindruckende Ausblicke in die Berge begleiten die Genießer, die hier Sonnenbäder nehmen und im angenehm beheizten Außenpool „über den Dingen schweben“. „Naturwellness“ vom Feinsten, die viel Raum gibt für private Wellnessmomente, verwöhnt die Gäste in dem malerischen Schloss. Es ist eine besonders schöne Zeit, wenn das Genuss-Leben unter freiem Himmel auflebt. Sich im Schlosshof im Angesicht der Berggipfel kulinarisch auf höchstem Niveau mit Haubenküche verwöhnen lassen, herrschaftlich wohnen in einem historisch-luxuriösen Ambiente – auf Schloss Mittersill ist der exklusive Lifestyle zu Hause.

Rundum königlich wohlfühlen, das kann man sich im Schloss Mittersil. Ein elegantes Wellness-Refugium schmiegt sich an die historischen Schlossmauern. Exklusive Saunen, Ruheräume mit überwältigenden Aussichten und hochwertige Treatments verwöhnen Körper und Seele. Die Zimmer und Suiten in Schloss Mittersill sind eine kostbare Welt für sich. Umgeben von historischen Schätzen, von stilvollen Möbeln und hochwertigsten Stoffen tauchen Genießer in ein Wohnerlebnis ein, das an den Glanz vergangener Zeiten erinnert. Höchster Komfort auf der ganzen Linie und viele Details, die an Eleganz nicht zu übertreffen sind, erfüllen die großzügigen Zimmer und Suiten mit einem einmaligen Flair.

Schloss Mittersill schmiegt sich in eine malerische Naturlandschaft. Die Kitzbüheler Alpen vor Augen, das Salzachtal zu Füßen, umgeben vom Nationalpark Hohe Tauern, in dem die höchsten Berge Österreichs liegen. In wenigen Minuten erreicht man Kitzbühel mit seinem Wander-, Bike- und Golfparadies. Aktiv die Schönheit der Natur entdecken, das kann man hier auf vielfältige Art und Weise.

Golf und Tennis in bester Gesellschaft

Den Golfplatz haben Gäste von Schloss Mittersill im Blick. Im Zimmer, in der Suite, beim Speisen, wann auch immer, begleitet sie die Sicht auf ihr Lieblings-Terrain. Egal ob Anfänger oder erfahrener Golfer, ob 9 Loch oder 18 Loch – der Golfclub Nationalpark Hohe Tauern bietet jedem eine schöne Auszeit vom Alltag. Golfer finden sich hier in „bester Gesellschaft“. Wussten Sie, dass Clark Gable mehrfach zu Besuch im Schloss Mittersill war und zu den weltbekannten Persönlichkeiten im Sport & Shootingclub zählte. Seine Leidenschaft galt den schönen Dingen des Lebens – wie dem Golfspiel- und Tennisspiel. Heute erinnert im Schloss das Golfbag von Clark Gable an eine sportlich glamouröse Zeit. Ebenso der Tennisplatz auf dem Schlossareal. Wo einst die Prominenz ihr sportliches Können unter Beweis stellte, erleben Schlossgäste heute einen wunderschön gelegenen, modernen Tennisplatz.

Erlebnisse und Touren für Oldtimer-Fahrer – Das edle Fahrzeug parkt in der Schloss-Garage

Was wäre passender, als mit dem Oldtimer in ein historisches Schloss zu reisen? Rund um Schloss Mittersill bieten sich vielfältige, reizvollen Oldtimer- und Cabrio-Touren an. Das Schlossteam ist ein guter Ansprechpartner, wenn es darum geht, die besten Routen in der Region zu planen. Oldtimer-Fans lassen sich im Schlossrestaurant von vorzüglicher Kulinarik verwöhnen, die von falstaff und Gault&Millau in höchsten Tönen gelobt wird. Ein Boxenstopp in dem Luxushotel steckt voll eleganter Wohlgefühle. Ausreichend Parkplätze, eine Garage und Waschmöglichkeiten für die wertvollen Autos stehen zur Verfügung.

Eindrucksvolle Berglandschaft

Von Schloss Mittersill macht man sich auf den Weg in die Berge. Dabei spielt es keine Rolle, ob Naturgenießer lieber gemütlich wandern oder einen Gipfel erklimmen möchten. An der Schlossrezeption liegen umfangreiche Karten auf für Anfänger- und Könnertouren. Im Mai starten die Wanderguides der Region wieder mehrmals in der Woche ihre geführten Wanderungen zu den schönsten Plätzen – zu romantischen Bergseen wie den Amertaler See und den Hintersee, ins Hochmoor und zu den Krimmler Wasserfällen, zu den Gipfelkreuzen der Zweitausender und vieles mehr. Wer gern mit dem Bike unterwegs ist, für den organisiert das Schlossteam den Bikeverleih und schon kann man mit dem E-Bike oder Mountainbike die Pinzgauer Täler, die Gebirgsseen, satten Almen und Wasserfälle erkunden.

Wenn die Sonne untergegangen ist und es abends gemütlich wird im Schloss, dann holt der Sommelier die feinsten Tropfen aus dem einzigartigen Weinkeller im historischen Gemäuer. In den Zimmern und Suiten warten Terrassen für den Sundowner oder historische Badewannen für ein genussvolles Bad mit Ausblick, private Saunen und in jedem Fall ein unvergleichliches Ambiente zum Verweilen.