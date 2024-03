Hotel Peternhof****s: Die Vorbereitung auf den Sommer startet jetzt …

Wellness spielt im Hotel Peternhof****s die Hauptrolle – mit einem ganzheitlichen Gesundheitskonzept auf Basis von Bewegung, Erholung, Ernährung und mentalem Training stärkt das ausgezeichnete Wellnesshotel Körper und Geist. Die gesamte Urlaubswelt dreht sich um Entspannung und ein neues Wohlgefühl. Die Vielfalt ist beachtlich, das Qualitätsniveau on top. Spezialisten gibt es hier für viele Belange: Von Spa und Beauty bis hin zu Massagen, von Ayurveda und Naturheilkunde bis hin zu Fitness und Medical Wellness.

Get in shape and relax

Im Peternhof Fit-Well-Chalet vereinen sich traditionelle und moderne Architekturelemente zu einer lichtdurchfluteten, exklusiven Fitnesswelt der Superlative. Die beiden Ebenen des sportlichen Chalets sind nach den neuesten Standards mit modernsten TechnoGym-Geräten ausgestattet und bieten ausreichend Platz für Kraft- und Ausdauertraining im eleganten Ambiente. Für Yoga-Liebhaber:innen steht ein heller Yoga-Raum samt Tee-Lounge zur Verfügung. Ein optimal eingerichteter Funktionalraum zur Verbesserung der koordinativen Fertigkeiten bereichert das Fitnessangebot am Puls der Zeit. Bei entsprechendem Wetter lädt auch ein Trainingsbereich im Freien zum Outdoor-Workout oder Yoga vor einer eindrucksvollen Natur- und Bergkulisse ein. In gemütlichen Ruhebereichen und an der vitalisierenden Tee- und Saftbar finden die Sportler Entspannung.

Ein Team aus erfahrenen Expert:innen – Leistungssportler:innen, Fitnesstrainer:innen, Yoga-Lehrer:innen und Heilpraktiker:innen – unterstützt Gäste des Hauses dabei, ihr gesundheitliches Wohlbefinden zu erlangen und zu verbessern. Wer möchte, nützt seinen Urlaub im Peternhof für einen professionellen Vitalcheck. Dafür stehen im Hotel modernste Diagnose- und Behandlungsmethoden zur Verfügung. Kompetente Beratung und Betreuung auf höchstem Niveau sind im Peternhof Well-Med-Konzept eine Selbstverständlichkeit.

Zudem haben Sportbegeisterte im Rahmen des Peternhof Sport- und Fitnessprogramms täglich die Gelegenheit, an verschiedenen Aktiveinheiten teilzunehmen: Kraftsport, Cardio, Kinesis und Mental, Fitness, Kick- und Punch-Aerobic, Gleichgewichts- und Stabilisations-Training, Koordinations- und Ausdauertraining mit dem Schwungstab, Rückentraining und Theraband. Yoga und Qigong zählen zum Fixprogramm. Tennis hat im Peternhof immer Saison. Wer seinem Können auf die Sprünge helfen möchte, bucht eine Trainerstunde.

Die über 4.000 m² große Wellness- und Beautywelt des Peternhof ergänzt das sportliche Training perfekt. Ein wahres Prachtstück ist das 20 Meter lange Sportschwimmbecken. Das Badeerlebnis im neuen Infinity-Pool ist umwerfend, der Blick in die Berge magisch. Massagebänke im Wasser und Düsen sorgen für maximale Entspannung. Unzählige Saunavariationen stehen ebenso zur Verfügung wie Ruhezonen, Wasser in seiner schönsten Darbietungsform in Whirlpool, Ruhe- und Erlebnisbecken. Saunafreunde wärmen sich in der Eventsauna – diese kann mit einer Extraportion Entertainment zwischen „Heiß & Kalt” aufwarten – oder im Sole-Dom, um sich danach im Eispalast im Angesicht winterlicher Schneelandschaften eine erfrischende Portion Abkühlung zu holen. Die Finnische Kuglsauna in 3,5 Meter Höhe ist eine inspirierende Sauna mit fantastischem Rundblick über das Hotelareal. Ein professionelles Beautyteam bringt hochwertigste Produkte zur Anwendung.

Umgeben ist das exklusive Wellnesshotel von einer Natur- und Berglandschaft zum Wandern und Biken nach Lust und Laune. Täglich bietet das Hotel ein Aktivprogramm in freier Natur. Am hoteleigenen Reiterhof warten Pferde auf Ausritte. In der top modernen Peternhof-Reithalle mit einer Gesamtgröße von 800 m² sind die Reiter wetterunabhängig. Damit sich auch Eltern unbeschwert ihrem eigenen Wohlbefinden widmen können, werden Kinder ab drei Jahre im Peternhof professionell betreut. Für einen actionreichen Badetag ist in der Kinder-Wasserlandschaft gesorgt. Kleine Abenteurer erobern das Piratenland mit Piratenschiff und Wasserrutsche. In der Familiensauna mit Entspannungsbad und Außenpool zum Rausschwimmen atmen Groß und Klein gemeinsam tief durch. In der lässigen Teenie-Area mit Playstation, Kickertisch und Fun4Four Multiplayer-Spieltisch treffen sich die Jugendlichen.