Hotel Golserhof: Das kleinste Vier-Sterne-Superior-Hotel des Meraner Landes

In den Weinbergen oberhalb von Meran liegt das kleinste Vier-Sterne-Superior-Hotel des Meraner Landes – das Hotel Golserhof. Was es zu bieten hat, erfahrt ihr hier.

Das erwartet euch im Hotel Golserhof

Die schmucke Luxusadresse spielt sich mit ihrem exzellenten Kulinarium und einem erlesenen Weinkeller in die Herzen der Gourmets. Hiltrud Gufler und Patrick Mair, die beiden Gastgeber:innen, sind selbst große Genießer:innen und lassen in ihrem privat anmutenden Urlaubsrefugium ihrem Händchen für die schönen Dinge des Lebens freien Lauf. Südtiroler Küche und cucina italiana gehen im Golserhof eine schmackhafte Symbiose ein.

Schon am Morgen kitzelt im Hotel Golserhof****Superior ein Feinschmecker-Buffet den Geschmackssinn wach: Hausgemachte Marmeladen, Milchprodukte von Südtiroler Sennereien, Fleischspezialitäten in bester heimischer Qualität, frisches Brot vom lokalen Bäcker, frische Eierspeisen, ca. 30 erlesenen Teesorten u. v. m. Die knackigen Südtiroler Äpfel kommen ohne Umwege vom Bio-Apfelanbau des Golserhof ins Haus. Das Bio-Gemüse kaufen die Gastgeber vom Bachguterhof in Dorf Tirol. Nachmittags verführen leckere Kuchen und kleine Snacks zum „Zugreifen”. Ob Fisch, Fleisch oder vegetarische Köstlichkeiten: Abends stellen sich die Gäste des Hauses aus der Tageskarte ein Fünf- bis Sieben-Gänge-Feinschmeckermenü zusammen. Kalorienbewusste wählen aus der gesunden und leichten Vitalküche, Kinder aus dem Kindermenü. Spezialmenüs für Veganer und Allergiker werden ebenfalls angeboten.

Am Rooftop des Golserhofs baumelt die Seele. Hot-Whirlpools, Kuschelnester und Himmelbetten verführen zum Entspannen unter der Sonne. Indoor wandeln Wellnessfreunde zwischen Pool und Saunawelt, exklusiven Ruheräumen und wohltuenden Treatments.

Das Genusshotel Golserhof****Superior liegt inmitten einer traumhaften Wander-Berg-Welt. Die abwechslungsreiche Landschaft verspricht unvergessliche Rad- und Bikeausflüge (Mountainbike- und E-Bike-Verleih im Golserhof). Der Golserhof ist ein Gründerhotel des Golfclubs Passeier-Meran und bietet ab sieben Tagen Aufenthalt eine Ermäßigung von 20 Prozent auf das Spiel auf den Golfplätzen Passeier und Lana. Ein Sessellift und Busse verbinden Dorf Tirol mit der romantischen Altstadt von Meran, die zum Bummeln und Shoppen lockt.