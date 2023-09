Hot Lap Racing: Neues Rennspiel für PC und Nintendo Switch kommt 2024

Der Herausgeber Just For Games und der Entwickler Zero Games Studio stellen das “Simcade”-Rennspiel Hot Lap Racing für Switch und PC vor.

Mehr zu Hot Lap Racing

Das Rennspiel wird 2024 erscheinen und wird als „Simcade“-Titel bezeichnet. Dies bedeutet, dass der Titel von einer hauseigenen Rennphysik-Engine angetrieben wird, die speziell für Hot Lap Racing entwickelt wurde. So dürfen wir die Geschichte des Motorsports von GT und Prototypen bis hin zur historischen Formel 1 entdecken. Das Spiel lässt uns aber auch gegen Freunde antreten, auch einen Online-Mehrspieler-Modus wird es geben. Echte Autos, echte Strecken, echte Fahrer – so soll der Nervenkitzel eines Wettbewerbs auf die Spitze getrieben werden! Der Titel lässt uns aus über 30 Autos auswählen, die verschiedene Motorsportkategorien und -epochen repräsentieren. Trailer zum Spiel gefällig? Hier ist einer für euch!