Horizon Zero Dawn bekommt Remaster, macht einen auf The Last of Us?

Laut einem Bericht von MP1st arbeiten Sony Interactive Entertainment Guerrilla Games derzeit einem Remaster von Horizon Zero Dawn für PlayStation 5.

Mehr zum Horizon Zero Dawn Remaster

Nicht nur Horizon Zero Dawn wird neu aufgelegt, angeblich arbeitet das Team ebenso an einem Horizon Online-Multiplayer-Projekt für PlayStation 5 und PC. Das klingt spannend, denn die Welt von Horizon hat einiges zu bieten, und könnte durchaus Platz und interessante Schauplätze für ein MMO liefern. Die überarbeitete Veröffentlichung wird Berichten zufolge ein verbessertes Beleuchtungssystem, überarbeitete Texturen und bessere Animationen sowie neue Charaktermodelle enthalten, die denen in der Fortsetzung Horizon Forbidden West entsprechen. Die Zugänglichkeitsoptionen, Verbesserungen der Lebensqualität und Grafikmodi der Fortsetzung sollen ebenfalls Teil der neuen Version sein. Dieses Aufgebot an Features kennen wir schon von The Last of Us Part 1.

Das Online-Multiplayer-Projekt soll Anpassungen um die verschiedenen Stämme der Horizon-Franchise bieten, diese Details wurden jedoch nicht weiter überprüft. Ein Dokument mit mehreren angekündigten und unangekündigten Sony Interactive Entertainment-Projekten – darunter eine überarbeitete Version von Horizon Zero Dawn für PlayStation 5 und ein Horizon Online-Multiplayer-Projekt für PlayStation 5 und PC – wurde kürzlich entdeckt, und angeblich entsprechen die Infos laut mehreren Quellen der Wahrheit. Horizon Zero Dawn (zu unserem Test) wurde erstmals am 28. Februar 2017 für PlayStation 4 veröffentlicht, gefolgt von einem PC über Steam und Epic Games Store am 7. August 2020.