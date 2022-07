The Last of Us Part 1: Bessere Grafik, bessere KI, besseres Spiel

Sony hat nun mehr zum Remake von The Last of Us gezeigt. Seht bei uns den Trailer und was sich alles ändert!

Sony hat am Donnerstag einen zehnminütigen Trailer zu The Last of Us Part 1 veröffentlicht. Darin sprechen die Regisseure des Spiels über einige der Verbesserungen, die im PlayStation 5-Remake von Naughty Dogs Spiel kommen. Der Trailer zeigt stolz die verbesserte Grafik zu zeigen, aber die interessantesten beinhalten Änderungen am Gameplay – Naughty Dog sagt, dass die KI für Feinde und Begleiter verbessert wird und dass es neben verbesserten Zugänglichkeitsoptionen auch einige zusätzliche Spielmodi geben wird. Als es ursprünglich 2013 veröffentlicht wurde, war die KI von The Last of Us nichts Besonderes. Das Remake baut jedoch anscheinend auf dem moderneren System von The Last of Us Part 2 zur Steuerung von NPCs auf.