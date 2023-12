Homeworld 3 (PC) erscheint am 8. März 2024 + Behind the Scenes-Video

Blackbird Interactive und Gearbox Publishing gaben bekannt, dass das beliebte Sci-Fi RTS Homeworld 3 am 8. März 2024 veröffentlicht wird. Mehr zu Homeworld 3 Es wird ein weltweit gleichzeitiger Start auf dem PC sein, und das Game wird sowohl auf Steam als auch im Epic Games Store sein. Homeworld 3 ist der erste Titel in der Serie seit über zwei Jahrzehnten. “Die Homeworld-Community hat tatsächlich jahrzehntelang auf diesen Start gewartet. Wir freuen uns, dass ihr Warten in diesem März endlich belohnt wird, da die Spieler in der Lage sein werden, das Mutterschiff zu befehligen und ihre Abenteuer fortzusetzen. Wir sind BBI für ihre unglaubliche Arbeit und den Spielern dankbar, dass sie mit uns kommuniziert haben und uns letztendlich das Vermächtnis von Homeworld anvertraut haben. Hoffentlich haben sie das Gefühl, dass wir der richtigen Gerechtigkeit gerecht gemacht haben”. Dies sagte Steve Gibson, Präsident von Gearbox Publishing.