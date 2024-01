Hollmann Beletag: Das außergewöhnliche Boutiquehotel

Zentral, mitten im 1. Bezirk von Wien, verbirgt sich hinter den Mauern eines historischen Gründerzeithauses die wohl bemerkenswerteste Adresse der Stadt: Die Hollmann Beletage. Hier lebt der charismatische Freigeist Robert Hollmann sein besonderes Händchen für unkonventionelle Hotels aus. Menschen, die das Außergewöhnliche lieben, sind von dem Boutiquehotel in der Köllnerhofgasse begeistert.

Was erwartet euch in der Hollman Beletage?

Die Hollmann Beletage ist ein „kleines, privates Zuhause“ im Herzen der Metropole Wien. Ihr Erfinder bezeichnet das Haus gerne als „Spielwiese für Individualisten, für Reisende und Geschäftemacher“. Umgeben von hunderten Jahren von Geschichte erwartet die Gäste zeitlose Architektur mit charmanten und originellen Tributen an die kulturelle Identität Wiens.

Der Gemütlichkeit der Hollmann Beletage kann sich keiner entziehen. Hier haben Ruhe und Gelassenheit ihren Platz – lustwandeln in den historischen Mauern, sich im Café am Empfang verplaudern, ein Mußestündchen in der Bibliothek, im Garten den Tag an sich vorüberziehen lassen. Abends kommt man in das Kino in der Hollmann Beletage mit duftendem Popcorn zur freien Entnahme. Und das Spa – liebevoll Spa´tscherl genannt – eine traumhafte Sauna mit Ruheraum – ist eine Wohltat. Im Wohnzimmer warten die Brettspiele auf offline-time.

Normale Hotelzimmer gibt es in Wien an jeder Ecke. Die Hollmann Beletage gibt es nur einmal. Die Suite Séparée muss man gesehen haben: Auf 95 m2 lassen Hotelgäste ihren Träumen dort freien Lauf – vom Himmelbett über das „Tröpferlbad“, vom Badezimmer mit freistehender Badewanne bis zu einem Kamin und vielem mehr. Die Séparée Suite eignet sich darüber hinaus hervorragend als Meeting Room für außergewöhnliche Geschäftstermine (Platz für acht Personen, mit separatem Besprechungszimmer). Was ist ein Tröpferlbad? Ein zeitgemäß interpretierter Erholungsraum. Gäste der Beletage erleben hier einen Rückzugsort mit einem ganz besonderen Esprit.