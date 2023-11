Hogwarts Legacy ist ab sofort für Nintendo Switch erhältlich: So sieht es aus

Mit minimalem Marketing für den Switch-Port des Verlags Warner Bros. ist es nun das erste Mal, dass wir sehen können, wie der Entwickler Avalanche Software in der Lage war, das weitläufige Open-World-Spiel auf die tragbare Hardware zu quetschen. Ein Vergleichsvideo, das vom YouTube-Benutzer Cycu1 veröffentlicht wurde – gleich unten zu sehen – zeigt, wie die Switch-Grafik von Hogwarts Legacy im Vergleich zur PlayStation 5 abschneidet. Ein anderer YouTube-Kanal, SwitchUp, veröffentlichte am Dienstag seine Eindrücke vom Switch-Port und erklärte, dass das Spiel “es viel schlimmer hätte sein können” und dass das Spiel insbesondere auf dem Handheld “angemessen gut läuft”.

Laut dem YouTube-Kanal führt die Switch-Version 30- bis 50-Sekunden-Ladezeiten in ihre offene Welt ein, um sie zum Leben zu erwecken. Das ist natürlich fies für alle, die auf den starken Plattformen die nahtlose Welt genießen durften. Keiner der Kompromisse ist wirklich schlimm, aber natürlich: Wenn man in einer Stadt mit zehn Gebäuden steht und jedes Mal eine halbe Minute warten muss, bevor man eines betreten oder verlassen kann, wird das keine Wunder für den Spielfluss bewirken. Aber es musste wohl so sein, anders hätte man das Game nicht auf die Nintendo Switch bringen können … Hogwarts Legacy war in der ersten Hälfte des Jahres 2023 ganz locker Europas meistverkauftes Spiel und verkaufte sich in den ersten zwei Wochen nach der Veröffentlichung auf PC, PS5 und Xbox Serie-Konsolen am 10. Februar 2023 über 12 Millionen Mal.