Hogwarts Legacy bekommt eigenes State of Play – 14 Minuten Gameplay erwartet

Die ersten Gameplay-Aufnahmen von Hogwarts Legacy werden am Donnerstag, den 17. März um 22 Uhr gezeigt. Eine State of Play-Veranstaltung wird es sein!

Am 17. März um 22 Uhr geht’s los

Ein kommender PlayStation State of Play-Livestream ist dem kommenden Harry-Potter-Spiel, das “nach Fantastische Tierwesen 3 erscheinen soll” gewidmet. Avalanche Software und WB Games teilten den Fans mit, dass die 20-minütige Übertragung etwa 14 Minuten Gameplay auf PlayStation 5 zeigen wird. Hogwarts Legacy, das erstmals im September 2020 während des PS5-Showcase von PlayStation angekündigt wurde, ist ein Open-World-Abenteuer, das irgendwann in den 1800er Jahren auf der berühmten Zauberakademie spielt. Im März 2021, zwei Monate nachdem Avalanche Software angekündigt hatte, dass das Spiel auf auf 2022 verschoben werde, verließ der leitende Designer des Spiels.

Weitere Infos zum Spiel sind eigentlich schon seit 2020 rar gesät, also ist es noch ungewiss, was das Schaufenster am Donnerstag hervorheben wird. Die Charaktererstellung scheint ein wahrscheinlicher Kandidat zu sein, sowie ein gutes Gespür für die Umgebung und das generelle Setting des Spiels. Hogwarts Legacy hat noch keinen konkreten Starttermin; vielleicht wird auch ein Releasedatum enthüllt? Das Spiel wird auf PlayStation 4, PlayStation 5, Windows PC, Xbox One und Xbox Serie veröffentlicht. Zur offiziellen Website geht es hier, und der Hogwarts Legacy-State of Play kann hier angesehen werden: