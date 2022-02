Hogwarts Legacy: Release im September 2022 wahrscheinlich

Hogwarts Legacy könnte im September 2022 veröffentlicht werden. Allerdings nur, wenn man nach dem geplanten Release-Datum eines Begleitbuchs gehen kann – lest hier mehr!

Über Hogwarts Legacy

Wie PCGamesN erstmals berichtete, wurde enthüllt, dass The Art and Making of Hogwarts Legacy am 6. September 2022 erscheinen soll. Da das Buch speziell an die bevorstehende Veröffentlichung von Hogwarts Legacy gebunden sein soll, ist es nicht weit hergeholt zu vermuten, dass es etwa zur gleichen Zeit wie das Spiel auf den Markt kommen könnte. Wenn dies zutrifft, bedeutet dies, dass Hogwarts Legacy einen Veröffentlichungstermin für September und möglicherweise einen frühen Start im September anstrebt.

Im Moment gibt es auch auf der offiziellen Website keine Informationen darüber, wann das kommende Zauber-RPG tatsächlich veröffentlicht werden soll. Während frühere Gerüchte eine Verzögerung bis 2023 befürchteten, bestätigten andere Quellen ein 2022-Veröffentlichungsfenster für Hogwarts Legacy. Was wir sicher wissen, ist, dass Hogwarts Legacy nach dem Film Fantastic Beasts 3 starten wird, so dass es bestimmt später als April 2022 wird. In jedem Fall sollte es nicht zu lange dauern, bis wir mehr über Hogwarts Legacy erfahren. Bereits im Dezember 2021 versprach der Entwickler WB Games Avalanche eifrigen Fans im Jahr 2022 mehr Nachrichten – also warten wir’s ab. Ich freue mich schon auf den Titel – hier der Ankündigungstrailer für euch: