Hochwertige King’s Bounty 2 Fan Edition ab sofort vorbestellbar

1C Entertainment und Prime Matter bringen eine spezielle King’s Bounty 2 Fan Edition auf den Markt, die ab heute vorbestellt werden kann.

Was hat die King’s Bounty 2 Fan Edition zu bieten?

Der kommende Nachfolger der einzigartigen und von Kritikern gefeierten rundenbasierten taktischen Rollenspielserie King’s Bounty kommt noch in diesem Monat in den Handel. Das exklusive neue Bundle enthält eine Sammlung von Puzzles, eine Tasse, einen Schlüsselanhänger und das Hauptspiel King’s Bounty II.

Von der Fan Edition werden nur 300 Exemplare hergestellt, so dass die Fans der Serie schnell handeln müssen, um sich ihr Exemplar zu sichern, bevor die Bestände ausgehen.

Die King’s Bounty II-Fan Edition ist über Game Legends für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC vorbestellbar. Das Spiel wird als Standard- und Fan-Edition am 24. August für Xbox One, PlayStation 4, Nintendo Switch und PC erscheinen.