Hitman: Blood Money – Reprisal erscheint Ende Jänner auf Nintendo Switch

Nach der iOS- und Android-Veröffentlichung des Spiels im vergangenen Jahr wird Hitman: Blood Money – Reprisal am 25. Januar 2024 auf der Nintendo-Konsole erscheinen. Es kostet normalerweise 24,99 Euro, aber ein Rabatt von 15 % ist für all jene verfügbar, die das Spiel vor der Veröffentlichung vorbestellen. Das Stealth-Action-Spiel von IO Interactive wurde ursprünglich 2006 für PC-, PS2- und Xbox-Konsolen veröffentlicht und später für andere Plattformen aktualisiert. “Reprisal ist eine umfassende Überarbeitung des Stealth-Action-Klassikers, die für große und kleine Bildschirme verfeinert wurde – mit einer neuen Minimap, dem Instinct-Modus und Gameplay-Verbesserungen, die von späteren Spielen der Serie inspiriert sind”, so Feral.

“Ob im Dock oder in der Hand, klassische Steuerung oder modernes Layout, die Sandbox-Mordspielplätze von Hitman: Blood Money passen zum Switch wie ein wunderschön maßgeschneiderter Anzug.“ Während IO Interactive plant, seine Hitman World of Assassination-Trilogie weiterzuentwickeln, sagte es im vergangenen März, dass der nächste große Eintrag in seinem bekanntesten Franchise vorerst in den Hintergrund gerückt ist. Das Unternehmen gab im November 2020 bekannt, dass es ein offiziell lizenziertes James-Bond-Spiel entwickelt. Mit dem Arbeitstitel Project 007 wird es eine ursprüngliche Ursprungsgeschichte für den Geheimagenten enthalten. Und im vergangenen Februar bestätigte IO, dass es an einem Online-Fantasy-RPG arbeitet, das von Microsoft für Xbox Serie-Konsolen und PC veröffentlicht werden könnte.