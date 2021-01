Hitman 3 erscheint am 20. Januar 2021

Das Entwicklerteam von IO Interactive hat sich im vergangenen Jahrzehnt ja sozusagen auf die Entwicklung der Hitman-Reihe spezialisiert. Nach Hitman, welches unter anderem für die Game Awards 2016 nominiert war ( hier geht es zu unserer News) und Hitman 2 hatte man Zeit, die Formel zu verfeinern oder Teile davon aufzubrechen. Das neue Abenteuer rund um Agent 47 lässt daher erneut auf ein gepflegtes Meucheln hoffen. Als solcher bekommt ihr wieder unterschiedliche Missionen in die Hand gedrückt, in denen ihr bevorzugt schleichend vorgeht.

Hitman 3: viele Wege führen nach Rom

Oder eben nach Dubai. Neben der City im mittleren Osten werden außerdem noch die folgenden Schauplätze im Game verfügbar sein: Berlin, China, sowie ein englisches Herrenhaus plus 2 weitere bisher noch nicht bekannte Areale. Somit ist schon einmal vorweg klar, dass sich die insgesamt 6 unterschiedlichen Gebiete optisch auch sehr unterschiedlich präsentieren werden.

Darüber hinaus ist die Hitman-Reihe ja auch für ihre diversen Lösungsansätze bekannt. so wird es auch im 3. Teil wieder Unmengen an verschiedenen Herangehensweisen geben. Vom Erwürgen aus dem Hinterhalt bis hin zum Mischen von Gift – alles ist erlaubt und sogar gewünscht. Die dadurch begrenzte Anzahl an Locations bekommt so trotzdem einen hohen Wiederspielwert. Im folgenden Video bekommt ihr noch einen ersten Eindruck vom Gameplay aus der ersten Mission in Dubai.