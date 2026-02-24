Hier ansehen: Die neueste Nintendo Treehouse Live-Präsentation für Switch 2

von Mandi 24.02.2026

Nintendo hat eine neue Treehouse: Live-Präsentation angekündigt, die diese Woche stattfinden soll. Seht sie gleich hier!

Über den neuen Treehouse Live-Stream

Der neue Treehouse: Live-Stream beginnt am Dienstag, den 24. Februar um 23 Uhr unserer Zeit und dauert etwa 80 Minuten. Laut Nintendo wird sich der Steam auf zwei Spiele konzentrieren – Super Mario Bros Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park und Pokémon Pokopia. Während Nintendo Direct-Präsentationen hauptsächlich aus Trailern und neuen Ankündigungen bestehen, konzentrieren sich Treehouse: Live-Präsentationen eher auf praktische Gameplay-Präsentationen, ähnlich wie ein Twitch-Stream. Es ist also unwahrscheinlich, dass weitere Ankündigungen oder Enthüllungen während des Streams stattfinden und dass das Gameplay hier wesentlichen Vorrang genießen wird. Super Mario Bros Wonder: Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park wird am 26. März veröffentlicht.

Das Switch 2-Upgrade wird eine Reihe neuer Multiplayer-Modi sowie neue Funktionen im Haupt-Einzelspielerspiel enthalten, darunter die Hinzufügung von Rosalina als spielbarer Charakter. Wie bei anderen Switch 2 Editions bestehender Switch-Titel können Spieler entweder die eigenständige Switch 2 Edition in einer digitalen oder physischen Version kaufen oder einfach das Switch 2 Edition-Upgrade kaufen, wenn sie das Switch-Spiel bereits besitzen. Ob es auch für Einzelspieler mehr zu tun geben wird, bleibt noch abzuwarten – wir erfahren heute mehr! Pokémon Pokopia, das von Koei Tecmo und Game Freak entwickelt wird, wird am 5. März für Nintendo Switch 2 veröffentlicht. Wir spielen als Ditto, das das Aussehen eines Menschen annimmt. Wie in einem Animal Crossing wird sich die Hauptfigur mit anderen anfreunden, um eine Insel wieder aufzubauen.

