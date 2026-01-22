Alles zu Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park
Was steckt alles in Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park? Legen wir los!
Vielfältiger (neuer) Mehrspieler-Spaß
In der Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park können wir gemeinsam den Bellabel-Park besuchen. In diesem neuen Bereich des Blumenkönigreichs erleben wir auf zwei Plazas zahlreiche Attraktionen, die wir entweder zusammen oder gegeneinander bestreiten. Die Lokales-Spiel-Plaza stellt 17 verschiedene Attraktionen zur Auswahl, die mit bis zu drei weiteren Figuren auf derselben Konsole gespielt werden können. Auch GameChat wird unterstützt: Wer die Vollversion des Spiels besitzt, kann diese lokal mit bis zu drei weiteren Personen teilen. Ein Besuch der Spielraum-Plaza ermöglicht wiederum Online-Partien und Multiplayer-Sessions auf mehreren Konsolen über die lokale kabellose Verbindung. Bis zu zwölf Figuren können mit ihrer eigenen Konsole entweder lokal oder online in den sechs verschiedenen Attraktionen antreten.
Zur Nintendo Switch 2 Edition
- Toad-Trupp-Trainingslager: Wer seine Fähigkeiten am Controller unter Beweis stellen möchte, kann sich an einer Vielzahl an Herausforderungen aus Super Mario Bros. Wonder versuchen. Je weiter wir im Spiel voranschreiten, desto mehr Trainingskurse schalten wir frei. Schließen wir die Kurse allein oder gemeinsam mit bis zu drei Freundinnen und Freunden ab, erhöhen wir den Rang des Toad-Trupps. Ob wir das Zeug zur Trupp-Elite haben?
- Hilfe-Modus: Ist dies unser erster Ausflug ins Blumenkönigreich, finden wir im Hilfe-Modus bei Bedarf verschiedene nützliche Hilfestellungen. Aktivieren wir diese, können wir uns etwa nach einem unerwarteten Sturz in die Tiefe ohne den Verlust eines Lebens wieder zurücksetzen oder durch Gegner verursachte Schäden deaktivieren.
- Bekannte Gesichter: Mit der Nintendo Switch 2 Edition stattet auch Rosalina dem Blumenkönigreich erstmals einen Besuch ab. Und sie reist nicht allein: An ihrer Seite ist Luma, der als Assistent-Charakter zur Auswahl steht, sobald zwei Spieler:innen gemeinsam spielen. Luma ist gegnerischen Attacken gegenüber immun, kann Widersachern mit eigenen Angriffen zusetzen und Münzen einsammeln. Es ist sogar möglich, Luma mit dem Maus-Modus der Joy-Con 2-Controller zu steuern.
- Fiese Gegner: Nicht alle neuen Besucherinnen und Besucher sind jedoch so freundlich gesinnt wie Rosalina und Luma. Auch die Koopalinge bereisen das Blumenkönigreich – und stiften jede Menge Chaos. Nachdem sie einen Schatz aus dem Bellabel-Park gestohlen haben, flüchten sie sich in die verschiedenen Welten des Königreichs. Entdecken die Spieler:innen einen der Bösewichte, gilt es, den jeweiligen Koopaling in seinem Level herauszufordern.
Diese und weitere Neuerungen können wir entdecken, wenn Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park am 26. März erscheint. Für alle, die bereits Super Mario Bros. Wonder und eine Nintendo Switch 2 besitzen, ist ein Upgrade Pack verfügbar, das ihnen Zugriff auf alle neuen Funktionen ermöglicht. Vorbestellungen sind ab heute im My Nintendo Store und im Nintendo eShop möglich. Zeitgleich mit Super Mario Bros. Wonder – Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park erscheinen am 26. März auch drei neue amiibo-Figuren: Elefant-Mario, Poplin & Prinz Florian, Captain Toad & Plauderblume.
Apropos Plauderblume: Schon bald erblüht das redselige Gewächs auch im echten Leben. Die physische Figur kann unaufgefordert und auf Knopfdruck losplaudern. Sie kann auch so eingestellt werden, dass sie uns zum morgendlichen Aufstehen begrüßt oder abends mit einem Lächeln in den Schlaf verabschiedet. Die Plauderblume behält außerdem die Tageszeit und die Temperatur im Blick. Ein neuer Trailer zeigt sie in Aktion, den seht ihr gleich hier. Ab dem 12. März ist die Plauderblume im My Nintendo Store und im teilnehmenden Handel erhältlich. Vorbestellungen sind ab heute möglich.