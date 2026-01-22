Alles zu Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park

Was steckt alles in Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park? Legen wir los!

Vielfältiger (neuer) Mehrspieler-Spaß

In der Super Mario Bros. Wonder Nintendo Switch 2 Edition + Gemeinsam im Bellabel-Park können wir gemeinsam den Bellabel-Park besuchen. In diesem neuen Bereich des Blumenkönigreichs erleben wir auf zwei Plazas zahlreiche Attraktionen, die wir entweder zusammen oder gegeneinander bestreiten. Die Lokales-Spiel-Plaza stellt 17 verschiedene Attraktionen zur Auswahl, die mit bis zu drei weiteren Figuren auf derselben Konsole gespielt werden können. Auch GameChat wird unterstützt: Wer die Vollversion des Spiels besitzt, kann diese lokal mit bis zu drei weiteren Personen teilen. Ein Besuch der Spielraum-Plaza ermöglicht wiederum Online-Partien und Multiplayer-Sessions auf mehreren Konsolen über die lokale kabellose Verbindung. Bis zu zwölf Figuren können mit ihrer eigenen Konsole entweder lokal oder online in den sechs verschiedenen Attraktionen antreten.

Zur Nintendo Switch 2 Edition