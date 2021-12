Hidden Deep Early Access Start-Schuss fällt am 24.1.2022

Publisher Daedalic Entertainment und Entwickler Cogwheel Software haben den Hidden Deep Early Access enthüllt. Demnach geht das Spiel am 24. Januar 2022 an den Start. Zudem können interessierte ab sofort die Closed Beta (bis 3. Januar 2022 um 19.00 Uhr) auf Steam ausprobieren.

Worum geht’s?

In Hidden Deep begebt ihr euch in eine mysteriöse Anlage auf dem Grund des Ozeans, bewohnt von außerirdischen Kreaturen, denen in einer 2D-Spielwelt voller Action, Geheimnissen und Gefahr Leben eingehaucht wird. Die Teammitglieder steuernd müsst ihr herausfinden, was in den verlassenen Korridoren und Höhlen passiert ist und das Rätsel der dunklen Sci-Fi-Horror-Story lüften.

Um herauszufinden, was mit der spurlos verschwundenen Besatzung der Station geschehen ist, muss sich das Rettungsteam mit allerlei Hilfsmitteln einen Weg bahnen. Zu ihrer Verfügung stehen ein Enterhaken, um nicht in ihren Tod zu stürzen, Drohnen, um das kolossale Höhlensystem auszukundschaften, sowie schwere Maschinerie, um neue Areale der Forschungsstation zu erkunden, und zur Not auch mal eine Sprengladung, um den Weg freizubekommen. Es liegt an euch, euch entweder mit Waffengewalt durchzukämpfen oder euch an gefährlichen Fallen und Alien-Brutstätten vorbeizuschleichen – und es bestenfalls zu vermeiden, von den Bewohner:innen der Einrichtung gefressen zu werden.

Mit dem heutigen Koop-Update können Beta-Spieler:innen nun mit einer/einem Freund:in in spezifischen Mehrspieler-Missionen im Herausforderungsmodus zusammenarbeiten. Gemeinsam als Team müssen sie via dem lokalen Mehrspieler oder Steam Remote Play Probleme lösen.