Hello Games stellt klar: Light No Fire lässt noch auf sich warten

Während der Feier der Erfolge des Jahres in No Man’s Sky erwähnte Sean Murray auch die planetengroße Open-World-Sandbox von Light No Fire.

Warten auf Light No Fire

„Im Hintergrund setzt ein anderes kleines Team bei Hello unser nächstes Projekt der Liebe, Light No Fire, in seinem eigenen Tempo fort, und wir wissen, dass viele von euch daran interessiert sind, mehr zu hören“, sagte Murray auf Steam. Leider lehnte er es ab, uns mehr hören zu lassen. „Im Moment genügt es zu sagen, dass ich mit den Fortschritten, die wir machen, sehr zufrieden bin und ich denke, dass es etwas ganz Besonderes sein wird“, sagte Murray.

Aufgrund der überschaubaren Teamgröße macht das auch Sinn, denn No Man’s Sky hat so viele große Updates bekommen, dass es klar war, dass dies das Hauptaugenmerk des Studios ist. Und wenn ein kleiner Anteil des kleinen Teams an Light No Fire arbeitet, dann ist es gemeinsam mit diesen vagen Aussagen sowas von unrealistisch, dass Hello Games etwa nächsten Monat einen Veröffentlichungstermin bei den Game Awards bekannt gibt.