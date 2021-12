Held oder Bösewicht: Jared Leto kommt Ende Jänner als Morbius in die Kinos

Vielen vielleicht noch als Joker in Suicide Squad (hier geht’s zu unserem Filmreview) in grausamer Erinnerung versucht Jared Leto nun als Vampir Morbius auf der Marvel-Seite sein Glück – ob er ein Held oder Bösewicht ist, findet ihr ab 27.1.2022 (Deutschland) bzw. 28.1.2022 (Österreich) in den heimischen Kinos heraus.

Worum geht’s?

Die Grenze zwischen Held und Bösewicht verschwindet… Morbius ist eine von Marvels fesselndsten und ambivalentesten Figuren. Ausnahmeschauspieler und Oscar-Preisträger Jared Leto erweckt die geheimnisvolle Marvel-Legende nun erstmalig auf der großen Leinwand zum Leben. Dr. Morbius, der an einer gefährlichen Blutkrankheit leidet, wagt ein verzweifeltes Unterfangen, um sich und den Menschen zu helfen, die sein Schicksal teilen. Was anfangs als fundamentaler Erfolg erscheint, entfesselt schon bald einen dunklen Abgrund in Morbius. Wird das Gute das Böse außer Kraft setzen oder Morbius seinen neuen unerklärlichen Bedürfnissen erliegen…?