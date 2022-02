Haven Studios will mit neuem Game die Möglichkeiten der PS5 ausreizen

Haven Studios, das neue Studio von Jade Raymonds (Ubisoft, EA), will für das erste Spiel eng mit Mark Cerny, PS5-Systemarchitekt bei Sony, zusammenarbeiten. Lest hier mehr!

Ein Online-Spiel von Haven Studios

Letztes Jahr verließ die erfahrene Produzentin hinter Assassin’s Creed und EA’s Motive Studio ihre Position als Stadias Entwicklungschefin, nachdem Google beschlossen hatte, seine internen Spieleentwicklungsteams zu schließen. Zusammen mit fünf Mitbegründern und etwa 20 ehemaligen Google-Mitarbeitern gründete sie Haven Entertainment Studios, ein in Montreal, Kanada, ansässiges Studio, dessen erstes Spiel ein Original-IP ist, das von Sony Interactive Entertainment finanziert wird. Haven hat sich seit seiner Ankündigung im März 2021 vom Personal her verdreifacht und beschäftigt sich weiterhin für sein Debütspiel, das der Artikel als „eine persistente, skalierbare Online-Umgebung“ für PS5 und PC beschreibt.

Der Titel, der anscheinend eines von 10 Live-Service-Spielen ist, die Sony bis 2026 auf den Markt bringen will, wird Berichten zufolge von einer bald bestätigten Zusammenarbeit mit dem PS5-Architekten Cerny profitieren. “Unser Ziel wird es sein, die technischen Fähigkeiten der Konsole weiter voranzutreiben”, so Raymond. Paola Jouyaux, Mitbegründerin von Haven, fügte hinzu: „Wir werden die Möglichkeit haben, mit Menschen bei Sony zusammenzuarbeiten, die bei dem, was sie tun, zu den besten der Welt gehören. Dies wird es uns ermöglichen, Spiele von höchster Qualität zu entwickeln.“ Auf der offiziellen Website findet man jedenfalls noch nichts Herzeigbares.

Wie Dreams und doch anders

Jade Raymonds Studio will ein „persistentes, skalierbares Online-Spiel“ für PS5 und PC erschaffen.

„Die Pandemie hat bewiesen, dass Gameplay der soziale Klebstoff ist, der Gemeinschaften verbindet. Besonders für die jüngere Generation ist es wichtig, was sie machen, wie sie Freunde finden und miteinander Zeit verbringen. Dafür wollen wir das Spiel entwerfen. Das Zweite ist, über die ‘Remix-Generation’ nachzudenken. Es begann vor kurzem, es gibt dieses Zeitalter des Selbstausdrucks, in dem wir unsere NikeID-Schuhe entwerfen, wir lesen die Blogs unserer Freunde und nicht das, was professionelle Journalisten schreiben. Und ich denke, das ist bei Dingen wie TikTok nahtlos weiter gegangen. Das ist eine andere Sache, über die wir im Herzen dieser IP nachdenken. Es geht über nutzergenerierte Inhalte hinaus, es geht darum, dieses Selbstausdrucks- und Remix-Konzept auf die nächste Stufe zu heben.“