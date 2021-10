Haven Studios wird ein PlayStation-exklusives Spiel entwickeln

Jade Raymond hat in einem Fireside Chat mehr über das erste Spiel des Studios gesprochen, das wohl ausschließlich für PlayStation erscheinen wird. Das Spiel hat sicherlich einige hoch gesteckte Ziele, einschließlich der potenziellen Tatsache, dass es sich um ein “Terabyte”-Spiel handelt, was bedeutet, dass es umfangreiches Streaming benötigen könnte, um die installierten Dateien zu ergänzen. Der Microsoft Flight Simulator arbeitet ähnlich, aber wir werden sehen, wie das Spiel die Technik einsetzen wird. In einem Interview mit GI.biz sprach Raymond auf hohem Niveau über Havens Ambitionen das erste Spiel, das eine neue IP ist. Hier das Video:

Nur nicht zu viel verraten

Weiters sprach sie auch darüber, warum die Kooperation mit Sony die richtige Entscheidung war Raymond sagte, Havens erstes Spiel werde “wirklich ehrgeizig” sein und zeigen, wozu die PS5 in der Lage ist. Sie meinte auch, dass die Dateigröße des Spiels wirklich massiv sein wird und dass die Game-Streaming-Technologie eine Rolle bei der Ausführung spielen könnte. Raymond nimmt Erkenntnisse aus ihrer Zeit bei Google im Stadia-Team und wendet sie anscheinend auf Haven an.

Raymond ist nicht bereit, Einzelheiten über Havens erstes Spiel zu teilen, aber sie merkte an, dass es ein bedeutendes soziales Element haben wird. “Die Pandemie hat bewiesen, dass Gameplay der soziale Klebstoff ist, der Gemeinschaften verbindet. Speziell für die jüngere Generation ist es das, was sie tun und wie sie Freunde finden und abhängen. Dafür wollen wir das Game wirklich von Grund auf entwerfen”, sagte sie. In Bezug auf die Unterzeichnung mit PlayStation für Havens erstes Spiel sagte Raymond, Sony habe sich als Unternehmen hervorgetan, das “den kreativen Prozess wirklich versteht”. Es heißt also weiter abwarten, bevor wir mehr zum PS-exklusiven Spiel hören!