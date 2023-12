Hauptrpreis Adventkalender-Gewinnspiel: Türchen 24.12.2023

Mitmachen lohnt sich: Um euch die Wartezeit auf Weihnachten zu versüßen, gibt es bei uns ein großes Adventkalender-Gewinnspiel. Vom 1. bis zum 24. Dezember könnt ihr bei uns täglich coole Preise gewinnen!

Was gibt’s zu gewinnen?

Hinter dem heutigen Türchen verstecken sich folgende Preise:

1x Sonos Beam (Gen 2)



1x Sonos Sub Mini



Wir bedanken uns bei Sonos für die Unterstützung bei unserer Adventkalender-Aktion.

Sonos Beam (Gen 2)

Es sich zu Hause gemütlich machen, relaxen und das Couch-Potato-Dasein in vollen Zügen genießen. In kaum einer anderen Jahreszeit wird Komfort so zelebriert wie im Winter. Serien und Filme stehen als treuer Binge-Watching-Kompagnon zur Seite und ebnen gepaart mit Soundbars den Weg zum Heimkino der Extraklasse. Mit der neuen kompakten smarten TV-Soundbar Sonos Beam (Gen 2) mitten im Geschehen sein und 3D-Sound Erlebnisse mit Dolby Atmos erleben. Füße hochlegen und abschalten haben in Kombination mit Unterhaltung oberstes Credo. Das Entertainment-Angebot an Serien und Filmen ist Dank zahlreicher Streaminganbieter vielfältig. Für jeden Geschmack ist etwas dabei – auditiver sowie visueller Hochgenuss inklusive. Die Sonos Beam (Gen 2) ist der führende kompakte und kostengünstige Smart Speaker und sorgt dafür, dass sich Filmgeräusche so anhören, als wäre man hautnah mitten im Geschehen.

Ein überarbeitetes Polycarbonat-Gitter, das präzise perforiert ist, sorgt für großartigen Sound, erscheint im zeitlosen Design und schmiegt sich nahtlos in das Interieur des Zuhauses ein. Mit nur zwei Kabeln und den neuen NFC-Funktionen ist die Einrichtung über die Sonos-App einwandfrei und erfolgt in wenigen Minuten. Der Smart Speaker Sonos Beam Gen 2 ist Teil des Sonos Home Sound Systems, das nach Belieben erweitert und in das bestehende System hinzugefügt werden kann. In Kombination mit weiteren Sonos Familienmitgliedern steigert sich die Intensität der smarten Audio-Experience und liefert beeindruckenden Sound. So z.B. mit dem überragenden Sub Mini.

Sonos Sub Mini

Der Sonos Sub Mini beeindruckt mit seinem innovativen, zylinderförmigen Design und jeder Menge Bass für kleinere Räume. Zwei spezielle Tieftöner und die fortschrittliche Audioverarbeitung sorgen für eine dynamische Wiedergabe der tiefen Frequenzen ohne Scheppern und Klappern – für ein noch intensiveres Erlebnis bei jedem Song und in jeder Szene. Die fortschrittliche, digitale Signalverarbeitung optimiert den Bass und sorgt für eine perfekte Wiedergabe der niedrigen Frequenzen, wie man es von einem wesentlich größeren Subwoofer erwarten würde. Er ist nahtlos ins Sonos System integrierbar und sorgt in Verbindung mit der Beam oder Ray für ein noch mitreißenderes Filmerlebnis. Zusammen mit einem Sonos One schafft er die ideale Soundkulisse für unvergessliche Hauspartys.