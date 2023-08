HasLab-Projekt Star Wars The Vintage Collection The Ghost erreicht die geforderte 8.000er Marke

Vielleicht habt ihr es schon gehört, aber folgende Mitteilung wird die Sammlerherzen sicher höher schlagen lassen, denn Hasbro Pulse hat ein neues Haslab-Projekt vorgestellt: Star Wars The Vintage Collection The Ghost.

Nachdem das letzte Haslab-Projekt so gut bei den Fans ankam, befindet sich im derzeitigen Crowdfunding der ‘The Ghost’. Dieses HasLab-Fahrzeug, welches von ‘Star Wars’ inspiriert wurde, wird neben der exklusiven 3,75-Zoll General Hera Syndulla Figur mit 3 weiteren Zubehörteilen aus der Vintage Collection geliefert. Je nachdem wie groß die Unterstützer:innen-Zahl diesmal ausfällt, können sich die Fans auf weitere Überraschungen freuen. Die anvisierte Zahl von mindestens 8.000 Unterstützer:innen bis zum 7.September wurde schon ein Monat davor weit überschritten. Was für ein Erfolg!

Was hat Star Wars The Vintage Collection The Ghost zu bieten?

Mit diesem einzigartigen HasLab Fahrzeug habt ihr jetzt die Chance, euch der Ghost Crew anzuschließen! Es ist von der mit Spannung erwarteten Disney+ Serie Star Wars: Ahsoka inspiriert!

Wird diese Kampagne erfolgreich unterstützt, beinhaltet das Angebot Folgendes:

Star Wars: The Vintage Collection Ghost Fahrzeug

Star Wars: The Vintage Collection exklusive 9,5 cm große General Hera Syndulla Figur (auf Karte) mit 3 Accessoires

Freischalten #1: Star Wars: The Vintage Collection exklusive 9,5 cm große Ezra Bridger Figur (auf Karte) mit 5 Accessoires

Freischalten #2: Star Wars: The Vintage Collection exklusive 9,5 cm große Kanan Jarrus Figur (auf Karte) mit 5 Accessoires

Freischalten #3: Star Wars: The Vintage Collection exklusive 9,5 cm große Zeb Orrelios Figur (auf Karte) mit 2 Accessoires

Beeilung — ihr habt nur ein knappes Förderfenster, um die Ghost abheben zu lassen. Werdet jetzt Teil der Mission!

Hasbro Pulse EU bietet die Möglichkeit, das vorgeschlagene Crowdfunding-Produkt Star Wars The Vintage Collection The Ghost („Crowdfunding-Produkt“) für 579,99€ inklusive MwSt. und kostenlosem Versand für Pulse Premium-Mitglieder oder einem Versand in Höhe von 15€ für alle Nicht-Mitglieder zu unterstützen. Die Projektunterstützungsfrist der Kampagne endet am 7. September 2023 um 05:59 Uhr CEST.