Hasbro X-MAS-Geschenketipps für Star Wars Fans

Zu Weihnachten gibt es von Hasbro verschiedene STAR WARS-Produkte für Kinder passend zu den beliebten Disney+- Serien.

STAR WARS Tenoo Jedi-Tempel Spielset

Mit dem beidseitig bespielbaren STAR WARS Tenoo Jedi-Tempel kann die Spielzeit in eine weit, weit entfernte Galaxis verlagert werden, um sich fantasievolle Abenteuer auszudenken. Dieses Spielzeug eignet sich für Jungen und Mädchen und wartet mit Lichtern und Geräuschen sowie zwei 10 cm großen STAR WARS Figuren auf (Kai Brightstar und Trainings-Droide). Ebenfalls enthalten sind ein Lichtschwert, ein Hologramm-Yoda und 3 Steine. Kinder können all die tollen Features dieses Spielsets entdecken, wie schwingende Liane, Klassenzimmer, Schlafbereich, „schwebende“ Steine und ein Machtschieber, an dem Jedi-Schüler ihre Fertigkeiten trainieren. Im Look zur Animationsserie STAR WARS: Die Abenteuer der jungen Jedi auf Disney+ ist dieses Spielset das perfekte Geschenk für Vorschüler. Es gibt noch mehr Spielzeuge aus der Young Jedi Adventures Kollektion von Hasbro wie kleine Action-Figuren und STAR WARS Raumschiffe, damit das Abenteuer weitergeht!

Für Kinder ab 4 Jahren

STAR WARS elektronische Ahsoka Tano Maske

Mit der elektronischen STAR WARS Ahsoka Tano Maske können sich Kinder in galaktische Abenteuer begeben und spielerisch die Macht kontrollieren. Die STAR WARS Maske gibt Sounds und englische Ahsoka Sätze wieder wie „Surrender or face the consequences“ und „May the Force be with you“. Einfach auf den Knopf an der Seite drücken, um sie zu aktivieren. Das elektronische Spielzeug kommt im Design zur Live-Action-Serie Ahsoka auf Disney+ und kann mit einem verstellbaren Riemen an die Kopfgröße des Kindes angepasst werden. Die Maske ist ein tolles STAR WARS Geschenk für Jungen und Mädchen und kann auch als Teil eines STAR WARS Kostüms verwendet werden. Mit einem Ahsoka Tano Lichtschwert kann der Look vervollständigt werden!

Für Kinder ab 5 Jahren

STAR WARS Lightsaber Forge Ahsoka Doppelklingen Meister Set

STAR WARS Fans können sich mit diesem STAR WARS Lightsaber Forge Ahsoka Doppelklingen Meister Set vorstellen, die Macht zu kontrollieren. Diese Lichtschwerter für Kinder präsentieren sich in einem Design zum entsprechenden Charakter und mit ausfahrbaren und aufleuchtenden weißen Klingen, sowie elektronischen Soundeffekten zur Serie. Mit den 8 enthaltenen Teilen können beide Lichtschwerter von Ahsoka Tano gebaut werden. Wenn beide Schwerter miteinander verbunden werden, entsteht das ultimative Ahsoka Lichtschwert. Mit den Teilen, die mit der gesamten STAR WARS Lightsaber Forge Linie kompatibel sind, können Kinder mehrere 1000 Kombinationen erschaffen und meistern! (Die Kombinationszahl umfasst alle Lightsaber Forge Produkte. Zusätzliche Lightsaber Forge Produkte sind jeweils separat erhältlich.)

Für Kinder ab 4 Jahren.

STAR WARS Lightsaber Forge Mandalorianer Meister Set

Mit dem STAR WARS Mandalorianer Meister Set können Kinder in die Rolle des berühmten Kopfgeldjägers schlüpfen. Dieses Lichtschwert präsentiert sich in einem Design zum Mandalorianer und besteht aus 7 Teilen, einschließlich einer aufleuchtenden und ausfahrbaren Dunkelschwert-Klinge, sowie elektronischen Soundeffekten zum Entertainment. Mit Hilfe der Teile lassen sich 3 verschiedene Styles erschaffen − das Dunkelschwert, ein Elektro-Bajonett und eine Vibro-Klinge, die versteckt und enthüllt werden kann. Mit den Teilen, die mit der gesamten STAR WARS Lightsaber Forge Linie kompatibel sind, können Kinder mehrere 1000 Kombinationen erschaffen und meistern! (Die Kombinationszahl umfasst alle Lightsaber Forge Produkte. Zusätzliche Lightsaber Forge Produkte sind jeweils separat erhältlich.) Das Mandalorianer Lichtschwert eignet sich als Teil eines STAR WARS Kostüms, als STAR WARS Geschenk für Jungs und Mädchen oder als Ergänzung zu einer Sammlung.

Für Kinder ab 4 Jahren.