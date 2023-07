Hasbro Pulse liefert ab sofort in alle 27 EU-Länder

Hasbro kündigte heute an, dass die erfolgreiche Online-Plattform Hasbro Pulse, die bisher nur für Kunden in ausgewählten europäischen Märkten verfügbar war, nun offiziell in allen 27 EU-Ländern zur Verfügung stehen wird. Hasbro Pulse dient als Anlaufstelle für Hasbro-Produktangebote, Neuigkeiten und Erlebnisse für so ikonische Hasbro-Marken wie G.I. Joe , Transformers und Avalon Hill sowie für führende Kollaborationsmarken.

“Wir haben seit 2022 daran gearbeitet, unsere Reichweite in Europa zu vergrößern, und wir sind begeistert, dass wir nun Fans in allen 27 EU-Ländern Zugang zu unseren Fan-Marken und -Produkten bieten können”, sagt Alex Shropshire, Commercial Manager, Hasbro Pulse International bei Hasbro. “Unsere Hauptaufgabe bei Hasbro Pulse ist es, unsere Sammler auf der ganzen Welt besser zu betreuen und eine globale Präsenz zu bieten, um den Bedürfnissen unserer vielfältigen Fangemeinde besser gerecht zu werden. Diese Erweiterung bedeutet, dass alle unsere Fans in der Europäischen Union nun Zugang zu unseren erstklassigen Produkten und einem nahtlosen Einkaufserlebnis haben werden.”

Wie auch schon bei bereits bestehenden Hasbro Pulse-Webseiten wird Hasbro Pulse EU neue Produktveröffentlichungen vorstellen und spezielle Programme für die Collectors-Community veranstalten, darunter Vorbestellungen, Blicke hinter die Kulissen, auf Fans zugeschnittene Veranstaltungen und vieles mehr. Die neu eingerichtete Website ermöglicht es den europäischen Fans, HasLab-Artikel als Backer zu unterstützen und zu kaufen. HasLab ist die Hasbro Pulse Crowdfunding-Plattform, die darauf abzielt, Traumprodukte in die Hände von Fans zu geben. Mit der Unterstützung der Fans, die das Projekt unterstützen, sollen Produkte, die sehr begehrt sind, in verschiedenen Preisklassen und Größenordnungen hergestellt werden.

Fans in Europa haben außerdem die Möglichkeit, Teil von Hasbro Pulse Premium zu werden – dem ultimativen Status-Upgrade, das Fans exklusive Vorteile wie kostenlosen Versand, frühzeitigen Zugang zu Produktneuheiten und mehr bietet.

Um auf dem Laufenden zu bleiben, können sich Fans für ein Hasbro Pulse-Konto mit der Option anmelden, wöchentliche E-Mail-Updates zu erhalten, und Hasbro Pulse auf Instagram, Facebook und YouTube folgen.