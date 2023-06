Hasbro Pulse kündigt HasLab-Neuheit G.I. Joe Assault Copter Dragonfly (XH-1) an

Hasbro Pulse hat gerade die Details seines neuesten HasLab-Projekts enthüllt. Das nächste HasLab Produkt ist der G.I. Joe Classified Series G.I. Joe Assault Copter Dragonfly (XH-1).

HasLab-Produkte sind spezielle Projekte, die von Fans unterstützt und finanziert werden. Durch die Teilnahme an diesem einzigartigen Crowdfunding-System kann Hasbro Pulse Traumprodukte in die Hände der Fans bringen. Cobra wird jeden nur erdenklichen schmutzigen Trick anwenden, um zu versuchen, unser Vorhaben zu ruinieren. Deshalb braucht das G.I. Joe-Team Ihre Hilfe. Diese HasLab-Kampagne benötigt 10.000 Backer-Bestellungen, um die Operation Dragonfly offiziell zu finanzieren, und läuft von 17:00 MESZ am 5. Juni bis 17:00 MESZ am 18. Juli.

Dieser zweisitzige Assault Copter stellt den Höhepunkt der Anti-Panzer-Technologie von G.I. Joe dar. Er ist massive 34,09 Zoll/865,79 MM lang von der Spitze des vorderen Turmrohrs bis zum Heck, 11,33 Zoll/287,92 MM hoch von den Kufen bis zum Rotor und 13,77 Zoll/349,76 MM breit von Flügelspitze zu Flügelspitze. Sie wird jeder Cobra, die sie sieht, eine Gänsehaut über den Rücken laufen lassen.

Der XH-1 ist mit einer batteriebetriebenen LED-Innen- und Außenbeleuchtung ausgestattet. Mit einem einzigen Knopfdruck lassen sich die Heads-up-Displays im Cockpit, die Flügelbeleuchtung und der Scheinwerfer an der Unterseite des Rumpfes einschalten. Die Copter-Blätter der XH-1 lassen sich auch manuell drehen – ideal für jede Stealth-Mission. Dieses großformatige Sammlerstück zeichnet sich durch eine unglaubliche Detailtreue aus, sowohl im Cockpit als auch an der Außenseite des Copters, eine abnehmbare “Gull-wing”-Haube, anpassbare Waffenanordnungen, 6 Explosionseffekte und die Möglichkeit, die Außenseite mit einem beiliegenden Aufkleberpaket weiter zu individualisieren.

Mit jedem HasLab-Hubschrauber für 349,99 € erhältst du einen G.I. Joe Classified Series Assault Copter Dragonfly (XH-1) zusammen mit einer Action-Figur des neuesten G.I. Joe Classified-Rekruten – William “Wild Bill” Hardy – mit erstklassiger Deko, Detaillierung und Beweglichkeit für optimale Positionierung.

Operation Dragonfly kann jedoch nur dann in Produktion gehen, wenn bis zum 18. Juli um 5.59 Uhr MESZ 10.000 Bestellungen von Unterstützer:innen vorliegen. Wenn Sie dieses unverzichtbare Sammlerprodukt besitzen möchten, müssen Sie schnell handeln und die Kampagne unterstützen, bevor sie endet. Wenn es Hasbro Pulse nicht gelingt, die für die Produktion erforderlichen Aufträge zu erhalten, ist Ihre Chance, dieses beeindruckende Stück Ihrer Sammlung hinzuzufügen, ebenso wie die dazugehörigen Figuren, für immer vertan!

Wenn die 10.000 Gebote der Unterstützer:innen erreicht werden, wird das derzeitige geschätzte Lieferdatum für dieses HasLab-Produkt der Sommer 2024 sein.