Harvestella – neue Informationen und ein neues Video zum Rollenspiel

Über Harvestella

Harvestella lässt euch in die Haut der Hauptfigur schlüpfen, die in Lethe Village aufwacht. Man sieht einen Meteoriten am Himmel, mit einem Omen im Inneren. Dr. Cress stellt fest, dass es bizarr ist, wie der Protagonist während des Quietus draußen herumläuft. Der Quietus ist eine Art Unglück, das zwischen den Jahreszeiten auftritt, und sie glauben, dass Omens die Ursache dafür sind. Die fünfte Jahreszeit verheißt nichts Gutes für das kleine Dörfchen, in dem ihr euch befindet. Lethe Village ist unsere Heimatbasis mit vielen Geschäften, um Vorräte für Abenteuer zu sammeln. Es gibt auch den Higan Canyon, wo man das Partymitglied Dianthus trifft. Dianthus ist zufällig auch ein Omen.

Es wird verschiedene Jobs geben, also Charakterklassen, die ihr durch Freundschaften freischaltet. Habt ihr Freunde mit einem anderen Job, könnt ihr diesen nach einer Weile ebenso benutzen. Für ein RPG gehört es sich, dass man auch Haustiere halten kann oder Tiere für den Bauernhof erstehen kann. Reittiere gibt es ebenso wie Nutztiere – wer Eier und Milch organisiert, kann sie entweder verkaufen oder in der eigenen Küche verwenden. Der Mix aus Kampf, Rollenspiel und Farm-Herausforderung dürfte eine breite Schar an Spieler:innen ansprechen. Lange müssen wir jedenfalls nicht mehr warten: Harvestella wird am 4. November 2022 für die Nintendo Switch und am 5. November für Windows PC über Steam veröffentlicht.