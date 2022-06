Harvestella angekündigt: Square Enix ahmt Rune Factory nach

Square Enix hat ein neues RPG namens Harvestella angekündigt. Noch 2022 wird der Titel für Nintendo Switch und PC kommen!

Mehr über Harvestella

Das Spiel, das am Dienstag während des Nintendo Direct Mini: Partner Showcase enthüllt wurde, wird am 4. November 2022 für Nintendo Switch und Steam veröffentlicht. „In Harvestella werden die Spieler:innen eine schöne Welt erleben, die sich mit dem Fluss der Jahreszeiten verändert, und eine Vielzahl von Gameplays genießen, einschließlich der Pflege von Ernten, der Freundschaft mit Stadtbewohnern und Abenteuern in herausfordernde Dungeons.“ Das Spiel enthält Konzeptkunst von Isamu Kamikokuryo, der zuvor an Final Fantasy 12 gearbeitet hat, und Musik von Go Shiina, die zuvor an der Tales of-Serie gearbeitet hat.

Harvestalla spielt in einer lebendigen und farbenfrohen Welt, in der vier riesige Kristalle eine stabile Veränderung zwischen den vier Jahreszeiten schaffen. Das Abenteuer beginnt, als Anomalien auftauchen und eine fünfte Jahreszeit einführen. Erkundet in verschiedenen Jahreszeiten eine einfallsreiche Welt, bewirtschaftet eure Felder, schließt neue Freundschaften, stellt euch Gegnern in dynamischen Kämpfen und lüftet das Geheimnis der Jahreszeit des Todes, „Silentium“. Während dieser Jahreszeit verwelken die Ernten, draußen wird es gefährlicher, und diese Jahreszeiten werden mit jedem Jahr länger. Interessiert? Der Titel wird am 4. November 2022 auf Nintendo Switch und auf PC via Steam erscheinen.