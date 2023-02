Hartes Survival: Am 8. Mai 2023 erscheint Darkest Dungeon 2 für PC

Red Hook Studios hat angekündigt, dass Darkest Dungeon 2 am 8. Mai seinen Early-Access-Lauf im Epic Games Store beenden wird.

Mehr zu Darkest Dungeon 2

Das Spiel ist ein Nachfolger von Darkest Dungeon aus dem Jahr 2016, einem Titel, der sich auf die mentalen Strapazen des Dungeon-Erforschens konzentriert. Anstatt sich einfach darauf zu konzentrieren, ein abenteuerliches RPG zu sein, gab der Titel eurer Gruppe allesamt menschliche Schwächen mit auf die Reise. Anstatt legendärer Held:innen war eure Gruppe aus normalen Menschen zusammengesetzt, die nach einigen Kämpfen etwa Depressionen, Angst vor der Dunkelheit oder auch das Überlebensschuld-Syndrom entwickelten. Darkest Dungeon 2 setzt die Einstellung der Serie zum Stressmanagement fort, nimmt aber umfassende Änderungen an einem Großteil des Systems vor.

Ein überarbeitetes Kampfsystem macht nur den Anfang bei all den vielen Neuerungen, und das Entwicklerteam hat von Anfang an mit der Community zusammengearbeitet. So wurde seit dem Start des Early Access-Zeitraums im Jahr 2021 eng auf Feedback gehört, das Spiel dahingehend optimiert und nun wird es demnächst tatsächlich so weit sein. Wir haben den Vorgängertitel ausführlich getestet (hier geht es zum Review), und auch Teil zwei schon einem Early Access-Review unterzogen (hier geht’s zur Vorschau). Die Anforderungen an euren PC werden jedenfalls nicht sonderlich hoch sein, solange ihr einen Prozessor und eine Grafikkarte der letzten acht Jahre euer Eigen nennt, werdet ihr den Titel problemlos spielen können. Vielleicht gibt es auch bald einen Mobile-Port für iOS und Android?