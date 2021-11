Darkest Dungeon II Early Access Test – Der düsterste Road-Trip?

Schon mit Darkest Dungeon haben Red Hook Studios gute Erfahrungen mit Early Access Releases gemacht und so erhält nun auch das von Fans lang erwartete Sequel einen Soft-Launch auf Steam. Nach den Ereignissen des ersten Spiels, finden Spieler*innen die beliebten Held*innen des Cartoon-style rundenbasierten Dungeon Crawlers diesmal… nicht in Dungeons. Ganz recht, es ist Road-Trip time! Der Ruin ist uns dicht auf den Fersen, während wir halb dem Wahnsinn verfallen unseren Reisebericht im schwindenden Fackellicht unseres Wagens für euch niederschreiben!

Neue Dimensionen

Das Sequel des gnadenlosen Fan-Favoriten begibt sich allerdings nicht nur aus den engen Gängen verschiedener Dungeons auf die offene Straße. Darkest Dungeon II unterstreicht diese neuen Weiten zudem mit einem Wechsel von 2D auf 3D Modelle. Anstatt umfassender Sidescrolling-Erkundung steuern wir diesmal einen Wagen über die Straßen und Wege der verschiedenen dem Ruin verfallenen Gegenden. Unser Ziel? In der Early Access Variante fahren wir von Taverne zu Taverne durch verschiedene Gegenden auf einen Berg zu, um uns der ersten der fünf Phasen von Trauer zu stellen: Verleugnung.

(c) Red Hook Studios

Außerdem hat das kanadische Entwicklerstudio aber auch das gesamte Spiel auf 3D-Assets umgebaut und so weit mehr Dynamik in sämtliche Animationen gebracht. Glücklicherweise hat Red Hook Studios trotz dem Sprung in die dritte Dimension geschafft, den großartigen düsteren Cartoon-Stil des ersten Spiels beizubehalten. Die Charakter*innen wirken nun noch lebendiger, reagieren vielfältiger und zeigen mehr Persönlichkeit. Rasch fühlen wir uns, als würden wir unsre Lieblingsheld*innen nun endlich besser kennenlernen und zu Reisegefährten werden.

(c) Red Hook Studios

Die 4/9 Gefährten

Abgesehen von den technischen Änderungen zollt Red Hook auch der starken Fan-Gemeinde rund um den ersten Teil Tribut und räumt mit etlichen Systemen auf. In Darkest Dungeon noch Fließbandheld*innen, die verheizt werden konnten, ist jede(r) Streiter*in des Lichts im Sequel nun einzigartig. Das bedeutet, es gibt nur einen Straßenräuber, eine Grabräuberin, einen Pestdoktor, etc. Dementsprechend spielt die Dynamik unter den Klassen eine noch größere Rolle, was Darkest Dungeon II mit einem neuen Beziehungssystem unterstreicht. Es gilt also bei diversen Entscheidungen genau auf die Standpunkte aller Gefährten zu achten, denn Streithähne sterben schneller.

(c) Red Hook Studios

Auch das Skill-System wurde gänzlich überholt. So findet man nun sogenannte Schreine der Reflektion entlang des Weges. Dort wählt man einen der Reisenden aus und erfährt in einer Rückblick-Episode mehr über die Hintergrundgeschichte der Charakter*innen. Besteht man die Episode erfolgreich, schaltet man einen neuen Skill permanent frei. Im Gegensatz zu Teil 1 werden Skills allerdings nicht mehr separat aufgewertet, sondern können lediglich pro Anlauf auf den Berg einmalig mit Mastery-Punkten aufgewertet werden.

Hier alle Charakter*innen, die in der Early Access Variante spiel/freischaltbar sind:

Plague Doctor

Grave Robber

Highwayman

Man-at-Arms

Hellion

Runaway

Jester

Leper

Occultist

(c) Red Hook Studios

Auch Kampfitems werden nun nur mehr einzeln und pro Charakter*in ausgerüstet, um im Kampf einsetzbar zu sein. Erhalten bleiben uns dabei in überarbeiteter Form das Quirk-System aus Teil 1 und diverse ausrüstbare Trinkets.