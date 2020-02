Harley Quinn Kritik: Überzeugt der Birds of Prey Kinofilm?

Vor wenigen Tagen lief mit Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn der neueste Streifen im DC-Extended-Universe an – ich habe mir den Film angeschaut und verrate euch in meiner Harley Quinn Kritik, was ich davon halte.

Von Suicide Squad zum Solo-Auftritt

Könnt ihr euch noch an Suicide Squad (hier geht’s zu unserem Test) erinnern? Zwar war der Film ein Kassenschlager für Warner, weshalb auch schon eine Fortsetzung beauftragt wurde, doch inhaltlich hat der Film KritikerInnen als auch das Publikum (egal ob im Kino oder im Wohnzimmer) extrem enttäuscht. Aus diesem Grund wurde James Gunn, der schon Marvels Guardians of the Galaxy (hier geht’s zu unserem Test) zu Weltruhm verhalf, als Regisseur für die Fortsetzung engagiert. Damit stiegen auch die Erwartungen und Hoffnungen der DC-Fans.

Doch nun zurück zum neuen Antiheldenfilm, in dem Harley Quinn – wie der Name im Ansatz vermuten lässt – die Hauptrolle spielt. Nach dem gigantischen Erfolg von Joker im letzten Jahr, wollte Warner mit Birds of Prey ordentlich nachlegen. Doch der Schuss ging bislang nach hinten los. Das Startwochenende blieb weit hinter den Erwartungen, weshalb Warner nun bei der Bewerbung des Films den DC-Fanliebling Harley Quinn noch mehr in den Fokus richten möchte. Gerüchten zufolge, soll sogar der Filmtitel geändert werden. Ob das hilft, werden wir in den nächsten Wochen sehen.

Von der Schurkenbraut zur Antiheldin

Für alle, die noch nie etwas von Harley Quinn gehört haben, erzählt ein Comic-Intro beim Film die Vorgeschichte. In aller Kürze: Die junge Psychologin Harleen Quinzel arbeitet als Therapeutin in der Gefängnisanstalt Arkham Asylum, in der sie es mit einem gewissen Joker zu tun bekommt. Sie verliebt sich in ihren Patienten und weicht ihm nicht mehr von der Seite – bis zu dem Zeitpunkt, als sie mit dem Joker Schluss macht. Und das an einem äußerst wichtigen Ort ihrer gemeinsamen Vergangenheit. Sie sprengt kurzerhand die ACE-Chemiefabrik, in der sie ihrem Liebsten mit einem „romantischen Akt“ die Liebe beweist, in die Luft.

Endlich ist sie frei, denkt nicht nur sie, sondern auch die ganzen Bösewichte der Stadt, denen sie unter dem Schutz vom Joker teils ekelhaftes angetan hat. All dieses Lumpenpack will sich an Harley rächen – ganz besonders ein gewisser Roman Sionis (aka Black Mask). Er will sie persönlich töten und hätte das auch getan, hätte sie ihm nicht etwas angeboten. Und zwar will sie einen gigantischen Diamant auffinden, der Sionis rechter Hand abhanden gekommen ist. Ob das gelingt, und wie aus Harley Quinn nun eine Antiheldin wird, findet ihr aber am Besten selbst heraus.