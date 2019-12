Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn ab 6.2.2020 im Kino

Ein Joker kommt selten allein – nach dem gigantischen Erfolg von Joker an den Kinokassen (hier geht’s zu unserer Kritik), war es nur eine Frage der Zeit, bis seine Gespielin Harley Quinn ebenfalls einen eigenen Film bekommt – dieser kommt in Form Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn am 6. Februar dieses Jahres ins Kino.

Worum geht’s?

Birds of Prey: The Emancipation of Harley Quinn ist eine verschlungene Geschichte, erzählt von Harley selbst, wie nur Harley sie erzählen kann. Als Gothams bösartigster, narzisstischer Verbrecher Roman Sionis und seine umtriebige rechte Hand Zsasz ein junges Mädchen namens Cass zur Zielscheibe machen, steht die Stadt auf der Suche nach ihr auf dem Kopf. Die Wege von Harley, Huntress, Black Canary und Renee Montoya kreuzen sich, und das ungewöhnliche Quartett hat keine andere Wahl, als sich zusammenzuschließen, um Roman zu Fall zu bringen.