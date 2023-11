Half-Life wird 25 Jahre alt, bekommt Mega-Update und Goodies hinzu

Es ist 25 Jahre her, dass das ursprüngliche Half-Life erschien, und Valve hat diesen Geburtstag nicht vergessen. Lest hier mehr!

Über Half-Life

Um das Vierteljahrhundert-Jubiläum zu feiern, hat Valve ein großes neues Update für das Spiel veröffentlicht, das neue Funktionen und Unterstützung für moderne Displays hinzufügt, geschnittene und verlorene Inhalte wiederherstellt, die volle Steam Deck-Unterstützung implementiert und eine ganze Menge mehr – und das gesamte Spiel ist bis zum 20. November gratis. “Wir haben Half-Life am 19. November 1998 ins Leben gerufen. Wir sind sehr stolz auf das, was wir damals gebaut haben, und wir sind weiterhin sehr dankbar für die Gemeinschaft der Spieler, die es seitdem genießen. Das Spiel hat in den letzten Jahren nicht so viel Aufmerksamkeit erhalten wie viele andere Titel in unserem Katalog, also dachten wir, dass dieser Meilenstein eine großartige Gelegenheit war, das Spielererlebnis aufzupeppen und einige lustige neue Möglichkeiten hinzuzufügen, das Spiel zu spielen.”