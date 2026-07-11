Häkeln mit Stardew Valley ist nun möglich

Nach der Veröffentlichung des Stardew Valley-Kochbuchs wurde nun ein offizielles Stardew Valley Crochet Book angekündigt.

So häkelt ihr Stardew Valley

Es wird am 26. Januar 2027 veröffentlicht, und Vorbestellungen sind jetzt live. ConcernedApe hat sich auf das Fachwissen der Häkeldesignerin Megan Lapp berufen und der Kochbuchautor Ryan Novak ist ebenfalls zurück. Dieses neue Buch ist vollgepackt mit 25 Amigurumi-Projekten und Variationen, um mehr als 45 „unglaubliche“ Projekte zu erstellen. Es verspricht, sowohl „einfache“ Häkelprojekte wie Schleime und Eier als auch anspruchsvollere Kreationen wie einen Meerjungfrauenanhänger anzubieten. So dürft ihr euer Bauernhausregal mit Junimos, Schleimen, Pastinaken, Geoden, dem legendären Galaxy-Schwert und, ja, sogar einem Paar Lucky Purple Shorts schmücken!

.Warum nur ein weißes Huhn häkeln, wenn wir aus einer Vielzahl von Schnabel-, Kamm- und Schwanzfederoptionen wählen können, um auch unsere Lieblingssorten Blau, Braun und Gold in den Stall zu geben? Häkelt eine Sammlung entzückender Junimos und erstellt daraus dann eine niedliche Junimo-Hütte, in der Sie Schutz finden können. Mit Farbvariationen, um eine Hütte für jede Jahreszeit zu schaffen, können die magischen Naturgeister immer da sein. Genau wie das Kochbuch ist auch das Häkelbuch mit Originalillustrationen sowie Tipps und Notizen von den Charakteren von Stardew gefüllt. Wir können mehr auf der offiziellen Stardew Valley-Buchwebsite erfahren.