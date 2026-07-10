Das süßeste Gewinnspiel des Jahres: Sichert euch Milka x Monopoly und tolle Schoko-Preise!
Zum 125. Jubiläum feiert die beliebte Schokoladenmarke Milka mit dem Brettspielklassiker MONOPOLY eine spielend zarte Kooperation. Die zwei Kultmarken vereinen das Beste aus beiden Welten und laden ganz Österreich noch bis Ende Juli zu einem Gewinnspiel, das vom Schoko-Regal direkt in eine digitale Erlebniswelt führt. Und ihr könnt nicht nur beim Milka x MONOPOLY™, sondern auch bei uns tolle Preise gewinnen.
Was könnt ihr gewinnen?
- 1 x Milka x MONOPOLY™ Brettspiel (Versand im Herbst 2026)
- 1 x knusprig knackiges Schokopaket bestehend aus Milka Choco Wafer, Milka Oreo, Milka Ganze Nuss und Milka Haselnuss
- 1 x zart-schmelzendes Schokopaket bestehend aus Milka Luflée Alpenmilch, Milka Erdbeer, Milka Noisette und eine große Milka Alpenmilch
So funktioniert das Milka x MONOPOLY™ Gewinnspiel auf milka.at
Teilnahme in 3 Schritten
- Code eingeben: Aktionsprodukt kaufen und den Promotioncode online auf milka.at/monopoly eintragen.
- Karte wählen: Entscheidet euch für eine Ereigniskarte (Sofortgewinn) oder eine Sammelkarte (Straßenserie).
- Gewinnen: Löst euren Sofortgewinn ein oder vervollständigt eure Sammlung für die Chance auf größere Gewinne.
Wichtige Regeln
- Wer darf mitmachen? Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein und euren Wohnsitz in Österreich haben. Mitarbeiter:innen der beteiligten Firmen und deren Familienangehörige sind ausgeschlossen.
- Teilnahme: Beim ersten Mal müsst ihr einen Account anlegen, um sammeln zu können. Mit jeder Teilnahme entscheidet ihr zwischen Sofort- oder Sammelgewinn.
- Jackpot: Unter allen Teilnahmen wird eine Reise nach London verlost!
- Aktionszeitraum: Ihr dürft eure Codes bis 31.07.2026 auf milka.de/monopoly einlösen.
Code-Fundorte nach Produkt
|Milka Produkt
|Hier findet ihr den Code
|Kleintafeln & Mmmax-Tafeln
|Innenseite der Verpackung
|Milka Favourites / Choco Mini Stars
|Innenseite des Kartons
|Milka Cookies Sensations
|Innenseite der Verpackung
|Milka Choco Wafer (150g)
|Auf dem weißen Sticker auf jedem Wafer
Teilnahmebedingungen
Um eine Chance auf die Preise zu haben, füllt das folgende Formular korrekt aus um im Verlosungspool zu landen. Es ist zwar keine Teilnahmebedingung, doch freuen wir uns immer über ein Like unserer Facebookseite. Teilnahmeschluss ist der 31.7.2026 um 23:59 Uhr.
Alle eingehenden Daten werden ausschließlich für die Verwendung in Zusammenhang mit unserem Gewinnspiel gespeichert, entsprechend den Regelungen des Datenschutzgesetzes vertraulich behandelt und nach dem Teilnahmeschluss automatisch entsprechen der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gelöscht. Die GewinnerInnen erhalten im Fall des Gewinns den (die) Preis(e) ohne weitere Kosten an die angegebene Adresse geschickt. Ein Versand an eine andere Adresse ist nicht möglich.
Ein Sachgewinn kann nicht in bar abgelöst werden. Es besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. MitarbeiterInnen von BeyondPixels.at dürfen nicht am Gewinnspiel teilnehmen. Weiters behält sich BeyondPixels.at das Recht vor, TeilnehmerInnen, die gegen Strafgesetze, die guten Sitten oder diese Spielbedingungen verstoßen, mit sofortiger Wirkung von der Teilnahme auszuschließen, wobei in diesem Fall eine allenfalls erworbene Berechtigung zum Gewinnbezug erlischt.
Beyond Pixels wünscht
viel Glück!
Dankeschön fürs mitmachen
ein Schooookopaket, mmmmmmh.
Dazu kann ich nicht nein sagen