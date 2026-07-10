Interview: Lush und The Power Of Smelling Good

In einem exklusiven Interview mit dem Lush Fragrance Category Lead Lee Howes erfuhren wir eine ganze Menge!

Wir durften bei einem exklusiven Presse-Event Lee Howes, den Lush Fragrance Category Lead treffen, ausgewählte Naked Products kennenlernen und bekamen ein ganz persönliches Fragrance Reading.

Der einzigartige Duft von Lush

Die Düfte von Lush werden von deren eigenen Parfümeur*innen hergestellt, was in dieser Branche sehr ungewöhnlich ist. Inspiriert sind diese Düfte von Literatur, Musik oder ganz persönlichen Lebensereignissen und heben sich durch ihre einzigartige Kompositionen von der Masse ab.

Egal ob Shower Gummy, Handseife oder Bodyspray, es wird bei der Herstellung immer darauf geachtet, die feinsten und natürlichsten Inhaltsstoffe zu verwenden. Das bedeutet, dass mit Familienbetrieben und lokalen Landwirt*innen zusammenarbeiten wird, um Inhaltsstoffe zu finden, die für die Kund*innen von hoher Qualität und für die Gemeinschaft von Nutzen sind. Diese sind auch immer ganz transparent auf jedem einzelnem Produkt angeführt.

Zu den Top 3 zählen in Österreich der Let The Good Times Roll-Body Spray, der angesagteste Gourmand-Duft mit buttrig süßem Popcornduft, dann ein weiterer Body Spray mit dem viralen Sticky Dates-Duft, der sogar seine eigene Produktlinie erhielt, und natürlich der zeitlose Klassiker, das Karma-Parfüm, der erste Duft, der bei Lush entwickelt wurde.

Naked Products

Was sich ganz einfach mit nackten Produkten übersetzen lässt, also ganz ohne Verpackung. Schon 1978 wurde das weltweit erste feste Shampoo erfunden, 1989 folgte dann der allerseits beliebte Klassiker, die Badebombe. Mittlerweile sind 59 % aller Produkte bei Lush unverpackt und wenn nicht, aus recycelten Materialien wie die Glasfläschchen der Parfüms. Zusätzlich soll das „Bring It Back-System” die Kund*innen motivieren, ihre Verpackungen zurückzubringen.

Entweder bekommt man ab 5 leeren Verpackungen eine Gesichtsmaske oder einen kleinen Abzug beim nächsten Einkauf. Ganz neu zu den Naked Products zählen die Shower Gummys. Fünf verschiedene Düfte an der Zahl, mit eingängigen Namen, damit man sofort weiß, was die sorgfältig ausgesuchten Inhaltsstoffe bewirken.

Duftanalyse – ganz individuell

In jedem Lush-Shop könnt ihr euch jederzeit ganz individuell beraten lassen und den perfekten Duft für die perfekte Gelegenheit finden. Düfte sind etwas sehr Persönliches, und nicht jeder mag alles. Bei unserem Fragrance Reading durften wir drei Kärtchen aus verschiedenen Begriffen wie Inspiration, Geborgenheit, Energie und vielen anderen, wählen.

Die Lush-Mitarbeiterin hat darauf hin passende Produkte dazu ausgesucht. Wir waren erstaunt, wie perfekt die Düfte zu den jeweiligen Begriffen passten. Nach einem kurzen Feedback von uns tauschte sie ein paar Produkte aus, und nach nicht einmal 10 Minuten hatten wir das perfekte Parfüm für unsere Stimmung gefunden.

Lee Howes – Fragrance Category Lead bei Lush

Lee arbeitet seit 2008 für Lush und versucht stets, seine große Leidenschaft für die Parfümerie in alles einzubringen, was er macht. Er begann seine Laufbahn im Einzelhandel, wo er unter anderem den Lush-Shop in Oxford leitete, der damals die höchsten Parfümverkäufe in Großbritannien und Irland erzielte. Ab 2013 übernahm er verschiedene Aufgaben in den Bereichen Führungskräfte- sowie Produkt- und Markenschulungen. Seit 2023 ist Lee einer der beiden Leiter*innen der Duft-Produktkategorie bei Lush und verbindet seine langjährige Handelserfahrung mit seiner Leidenschaft, um die Duftsparte weltweit weiterzuentwickeln. Unser entspanntes und sehr persönliches Interview mit Lee Howes könnt ihr euch hier ansehen: