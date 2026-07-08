Sommer-Auszeit im Familien-Hideaway Das Bayrischzell

Der Sommer nimmt Fahrt auf und im Das Bayrischzell in der Region Tegernsee Schliersee warten Neuigkeiten auf kleine und große Entdecker. Ob Bike- oder Wanderurlaub, entspannte Family Relax Days, gemeinsame Auszeiten mit Oma und Opa oder wohltuende Move & Relax Momente: Jetzt ist die perfekte Zeit für Quality Time in den Bergen. Neue Angebote wie die BLACKROLL® Compression Boots und die exklusive Kokos Relax Massage sorgen zusätzlich für Regeneration und Wohlbefinden.

Rund um den Hausberg Wendelstein locken familienfreundliche Wanderungen mit beeindruckenden Ausblicken. Abwechslungsreiche Biketouren führen durch Täler, Wälder und zu urigen Almen. An warmen Tagen sorgen der nahe Spitzingsee und Tegernsee für erfrischende Abkühlung. Direkt hinter dem Resort verspricht der glasklare Gebirgsbach echtes Sommerfeeling für die ganze Familie: Steine springen lassen oder einfach die Füße ins kühle Wasser halten. Wer lieber im Resort bleibt, genießt entspannte Stunden im Indoor- und Outdoor-Pool, im 25 m Sportbecken oder in Pletzi’s Wasserwelt.

Das Bayrischzell zeichnet sich durch sein durchdachtes Urlaubskonzept für alle Generationen aus. Professionelle Baby- und Kleinkindbetreuung schenkt Eltern Freiräume, während sich Kids und Jugendliche auf ein eigenes Programm freuen dürfen. Familien profitieren zudem von einer Infrastruktur, die den Urlaub mit den Jüngsten spürbar erleichtert, sowie von zahlreichen Möglichkeiten zum Spielen, Toben und Entdecken. So findet jeder seinen Platz und seinen ganz persönlichen Urlaubsmoment.

Dieses Miteinander aus Aktivsein und Entspannen prägt auch die Move & Relax Philosophie des Hauses. Gesunde Bewegung, bewusste Erholung und die frische Energy Küche mit regionalen Zutaten ergänzen sich zu einem ganzheitlichen Erlebnis für Groß und Klein. Das Ergebnis: mehr Ausgeglichenheit, mehr Wohlbefinden und neue Kraft für den Familienalltag.

Passend dazu erweitert das Familien-Hideaway sein Move Angebot mit den neuen BLACKROLL® Compression Boots. Die moderne Regenerationstechnologie unterstützt die Durchblutung, entlastet müde Beine und sorgt für ein angenehm leichtes Körpergefühl – eine ideale Ergänzung für eine aktive Auszeit in den Bergen.

Auch im Relax Bereich wartet ein besonderes Sommer-Highlight – die exklusive Kokos Relax Massage: Eine wohltuende Massage mit warmem Kokosöl lässt Körper und Geist zu Ruhe kommen. Der sommerliche Duft versetzt sofort in Urlaubsstimmung und schenkt tiefe Entspannung.

Ein Ort zum Auftanken – für Familien, die den Sommer bewusst erleben möchten: mit Bewegung in der Natur, Momenten der Ruhe und nachhaltiger Energie, die weit über den Aufenthalt hinauswirkt.