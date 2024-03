GYLT: Horror-Abenteuer nun auch für Switch erhältlich

Tequila Works (bekannt u.a. durch RiME, Song of Nunu: A League of Legends Story und Deadlight) veröffentlicht das feinfühlige Horrorspiel GYLT nun auch auf der Nintendo Switch. Der Titel ist bereits auf PC, PlayStation und Xbox verfügbar.

Was erwartet euch in GYLT?

Das Spiel folgt Sally, einem 11-jährigen Mädchen, dessen kleine Cousine Emily verschwunden ist. Während alle anderen aufgehört haben, nach ihr zu suchen, beschließt Sally, sie zu finden. Die Mission führt sie in eine verrückte und gefährliche Version ihrer eigenen Stadt. Aber was kann ein kleines Mädchen gegen die Schrecken der Nacht ausrichten? Nun, mehr als man zuerst vielleicht denkt. Es erwartet euch eine unheimliche Geschichte, die Fantasie und Realität an einem surrealistischen Ort vermischt, an dem Albträume wahr werden. Ihr versteckt euch vor schrecklichen Kreaturen oder stellt euch ihnen, während ihr einen Weg durch die Herausforderungen dieser bösen Welt findet. Ihr begebt euch auf eine Reise, auf der ihr euch eure schlimmsten Ängsten stellt und mit den emotionalen Auswirkungen eurer Handlungen konfrontiert werdet.