Gute Nacht! Pokémon Sleep ab sofort verfügbar

Außerdem erscheint Pokémon GO Plus + am Freitag, den 21. Juli, auf dem europäischen Markt. Spieler, die ihr Pokémon GO Plus + mit Pokémon Sleep und Pokémon GO koppeln, erhalten in den Spielen diverse Boni wie ein Pikachu mit Schlafmütze, dem sie in Pokémon Sleep begegnen können, sowie eine Spezialforschung in Pokémon GO, wodurch Spieler einem Relaxo mit Schlafmütze begegnen können.

Mehr zu Pokémon Sleep und Pokémon GO Plus + gibt es auf Pokemon.de/Sleep.