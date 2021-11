Gunfire Reborn Konsolen-Release für 2022 angekündigt

“Wir freuen uns, dass 505 Games erneut bei einem spannenden Projekt von Duoyi Network mit im Boot ist. Gunfire Reborn ist ein Spiel, das wir seit seinen Anfängen in Guangzhou verfolgt haben, und wir sind begeistert, dass die PC-Verkäufe die 2-Millionen-Marke überschritten haben“, sagen die Brüder Raffi und Rami Galante, CEOs von 505 Games. “Diese erneute Zusammenarbeit verstärkt die Präsenz von 505 Games in China noch weiter und bestätigt die Bedeutung von China als wichtigen Entwicklungsstandort für innovative Pay-to-Play-Videospielerlebnisse. 505 Games bildet hier für hervorragende chinesische Entwickler die Brücke in die gesamte Welt.“