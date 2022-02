GTA 6 ist in Arbeit, GTA 5 kommt für Next-Gen-Konsolen

Rockstar hat mehr Infos zur Grand Theft Auto-Serie bekannt gegeben. An GTA 6 wird gearbeitet, und GTA 5 bekommt einen Next-Gen-Release im März. Lest hier mehr!

Über GTA Teil 5 – Next-Gen über alles

Rockstar hat angekündigt, dass es die Next-Gen-Version von GTA 5 und GTA Online am 15. März auf PS5 und Xbox Serie bringen wird. Ursprünglich hätten die Next-Gen-Titel schon Ende 2021 erscheinen sollen, aber dann wurde die Veröffentlichung bis in den März 2022 verschoben. Nun haben wir ein Datum, und ab 15.3.2022 können wir die Games in all ihrer Pracht erneut erleben. Wenn ihr euch für die Version der nächsten Generation entscheidet, erwarten euch neue Grafikmodi mit einer Auflösung von bis zu 4K mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde, Textur- und Zeichenabstandsverbesserungen, HDR-Optionen und Raytracing sowie schnellere Ladezeiten, immersives 3D-Audio und plattformspezifische Funktionen wie erweitertes haptisches Feedback und mehr.

Aktuelle GTA 5-Spieler:innen können den Fortschritt aus dem Story-Modus und ihren aktuellen GTA Online-Charakteren und den Fortschritt auf PS5 und Xbox Serie mit einer einmaligen Migration beim Start übertragen. Außerdem wird eine neue eigenständige Version von GTA Online für PlayStation 5 und Xbox Serie zum Start debütieren. Das Game wird in den ersten drei Monaten für PlayStation 5-Spieler:innen kostenlos verfügbar sein. Und dann war da noch (wir berichteten) GTA 6, der neue, heiß ersehnte Teil von Rockstar. Dazu kann man noch nicht recht viel sagen, außer, dass das Studio bestätigt hat, dass die „Entwicklung gut voranschreitet“.

Warten auf GTA 6

Weitere Informationen wurden nicht zur Verfügung gestellt, aber Rockstar sagte, das Studio freue sich darauf, “mehr zu teilen, sobald wir bereit sind”. Mit anderen Worten, es wird wahrscheinlich eine Weile dauern, bis wir etwas Neues hören. Berichten zufolge wird der neue Teil die Spieler:innen zurück nach Vice City bringen und eine modernere Sicht auf die von Miami inspirierte Gegend bieten. Es wird auch erwartet, dass das Spiel Inhaltsaktualisierungen in ähnlicher Weise wie Warzone, Fortnite und andere Live-Service-Titel bereitstellt. GTA 6 könnte auch intelligentere NPCs enthalten, wenn man aktuellen Gerüchten Glauben schenkt. Dieses Feature basiert auf der Verbesserung der Intelligenz und Navigationsfunktionen durch KI, sprich, der in den Next-Gen-Konsolen verbauten Hardware (wie bei FIFA 22).

Bereits im Juni 2021 tauchten mehrere Berichte auf, die besagten, dass GTA 6 sich noch in der frühen Entwicklung befindet und für weitere vier Jahre nicht mehr herauskommen würde. Mit anderen Worten, wir sollten erst irgendwann im Jahr 2024 oder 2025 mit dem Titel rechnen. Also dann warten wir noch ein wenig, oder was sagt ihr dazu?